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11 अक्टूबर 2026 का राशिफल: कन्या, मिथुन, धनु और कुम्भ राशि के लिए आज का दिन रहेगा बेहद खास, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

आज का राशिफल 11 अक्टूबर 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

11 अक्टूबर 2026 का राशिफल: रविवार के दिन तुला राशि के लोगों के संबंधों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

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मेष – आज कामकाज में किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार में मधुरता बनाए रखें। जल्दबाजी से बचें।

वृष – आज मेहनत और धैर्य से कार्यों में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। बचत पर ध्यान दें। जीवनसाथी और परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन – आज एक साथ कई काम करने से तनाव बढ़ सकता है। प्राथमिकता तय करके आगे बढ़ें। खर्चों पर नियंत्रण रखें और बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें।

कर्क – आज परिवार और घरेलू जिम्मेदारियों पर ध्यान देना पड़ सकता है। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें। पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या अपनाएं।

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सिंह – आज नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी बात विनम्रता से रखें। अहंकार और अनावश्यक खर्च से बचना लाभदायक रहेगा।

कन्या – आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर अच्छे परिणाम पाने में मदद मिलेगी। दस्तावेजों और लेन-देन में सावधानी रखें। स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या संतुलित रखें।

तुला – आज संबंधों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। साझेदारी के मामलों में स्पष्ट बातचीत करें। रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य से प्रयास करें।

वृश्चिक – आज गोपनीय बातों और आर्थिक निर्णयों में सावधानी रखें। भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय परिस्थिति को समझें। नियमित प्रयास से काम में सुधार हो सकता है।

धनु – आज ज्ञान,आध्यात्मिकता और नई योजनाओं की ओर रुचि बढ़ सकती है। वरिष्ठों की सलाह उपयोगी हो सकती है। किसी भी वादे से पहले अपनी क्षमता का आकलन करें।

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मकर – आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन अनुशासन से काम संभाल सकेंगे। व्यवसाय में सोच-समझकर निवेश करें। परिवार के लिए भी समय निकालें।

कुम्भ – आज नए विचारों और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देने का अवसर मिल सकता है। मित्रों से उपयोगी चर्चा हो सकती है। जल्दबाजी में धन संबंधी निर्णय न लें।

मीन – आज मन को शांत रखकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। परिवार का सहयोग उत्साह बढ़ा सकता है। अनावश्यक चिंता से बचें और महत्वपूर्ण निर्णय तथ्यों को समझकर लें।

 

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