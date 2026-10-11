11 अक्टूबर 2026 का राशिफल: कन्या, मिथुन, धनु और कुम्भ राशि के लिए आज का दिन रहेगा बेहद खास, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

11 अक्टूबर 2026 का राशिफल: रविवार के दिन तुला राशि के लोगों के संबंधों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

मेष – आज कामकाज में किसी अनुभवी व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार में मधुरता बनाए रखें। जल्दबाजी से बचें।

वृष – आज मेहनत और धैर्य से कार्यों में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। बचत पर ध्यान दें। जीवनसाथी और परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन – आज एक साथ कई काम करने से तनाव बढ़ सकता है। प्राथमिकता तय करके आगे बढ़ें। खर्चों पर नियंत्रण रखें और बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें।

कर्क – आज परिवार और घरेलू जिम्मेदारियों पर ध्यान देना पड़ सकता है। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें। पर्याप्त आराम और नियमित दिनचर्या अपनाएं।

सिंह – आज नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी बात विनम्रता से रखें। अहंकार और अनावश्यक खर्च से बचना लाभदायक रहेगा।

कन्या – आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर अच्छे परिणाम पाने में मदद मिलेगी। दस्तावेजों और लेन-देन में सावधानी रखें। स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या संतुलित रखें।

तुला – आज संबंधों में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। साझेदारी के मामलों में स्पष्ट बातचीत करें। रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य से प्रयास करें।

वृश्चिक – आज गोपनीय बातों और आर्थिक निर्णयों में सावधानी रखें। भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय परिस्थिति को समझें। नियमित प्रयास से काम में सुधार हो सकता है।

धनु – आज ज्ञान,आध्यात्मिकता और नई योजनाओं की ओर रुचि बढ़ सकती है। वरिष्ठों की सलाह उपयोगी हो सकती है। किसी भी वादे से पहले अपनी क्षमता का आकलन करें।

मकर – आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन अनुशासन से काम संभाल सकेंगे। व्यवसाय में सोच-समझकर निवेश करें। परिवार के लिए भी समय निकालें।

कुम्भ – आज नए विचारों और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देने का अवसर मिल सकता है। मित्रों से उपयोगी चर्चा हो सकती है। जल्दबाजी में धन संबंधी निर्णय न लें।

मीन – आज मन को शांत रखकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। परिवार का सहयोग उत्साह बढ़ा सकता है। अनावश्यक चिंता से बचें और महत्वपूर्ण निर्णय तथ्यों को समझकर लें।