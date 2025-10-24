24 अक्टूबर 2025 का राशिफल : कर्क, कन्या सहित इन राशियों को होगा अप्रत्याशित धन लाभ, पढ़ें अपना राशिफल

  1. हिन्दी समाचार
24 अक्टूबर 2025 का राशिफल: शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 को कार्तिक माह, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अनुराधा नक्षत्र और सौभाग्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस दुर्लभ योग से मेष और वृष राशि वालों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सिंह और कन्या राशि वालों को कुछ बाधाएं आ सकती हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

24 अक्टूबर 2025 का राशिफल: शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 को कार्तिक माह, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अनुराधा नक्षत्र और सौभाग्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस दुर्लभ योग से मेष और वृष राशि वालों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सिंह और कन्या राशि वालों को कुछ बाधाएं आ सकती हैं। वहीं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से विस्तार से जानें सभी राशियों का कल का राशिफल।

मेष – आज मेहनत का फल मिलेगा। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी। निवेश से पहले सोच-समझकर कदम उठाएँ। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृषभ – परिवार में किसी से मतभेद हो सकते हैं, पर प्रेम से हल हो जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पुराने कार्य पूरे होंगे।

मिथुन – आज का दिन रचनात्मक रहेगा। नई योजनाएँ सफल होंगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें, ठंडी चीजों से बचें।

कर्क – भावनात्मक मामलों में संयम रखें। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना है।

सिंह – आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। काम में उत्साह रहेगा। प्रेम जीवन में मिठास बढ़ेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद लाभ देगा।

कन्या – आज कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ मिल सकती हैं, पर आप उन्हें पार कर लेंगे। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें।

तुला – आज दिन शुभ रहेगा। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। व्यापार में लाभ संभव। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक – आज निर्णय लेते समय भावनाओं से प्रभावित न हों। धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें। शाम तक शुभ समाचार मिलेगा।

धनु – आज यात्रा योग बन रहे हैं। नए संपर्क लाभदायक रहेंगे। छात्रों को सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

मकर – आज का दिन मिश्रित रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। खर्च पर नियंत्रण रखें। प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी।

मीन – आज का दिन भाग्यवृद्धि का है। रुके हुए काम पूरे होंगे। मानसिक शांति रहेगी। किसी बुजुर्ग से मार्गदर्शन मिलेगा।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

