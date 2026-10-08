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08 अक्टूबर 2026 का राशिफल: सिंह, कन्या और धनु राशि के लिए आज का दिन है खास

आज का राशिफल 08 अक्टूबर 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

08 अक्टूबर 2026 का राशिफल: गुरुवार के दिन वृषभ राशि के लोग आज व्यापार और नौकरी में लाभ के अवसर बनेंगे। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए कैसा रहेगा आपका दिन?

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मेष – कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें। परिवार में सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज व्यापार और नौकरी में लाभ के अवसर बनेंगे। रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मिथुन – आज बातचीत से कई समस्याओं का समाधान होगा। नए संपर्क लाभदायक रहेंगे। अनावश्यक खर्च से बचें।

कर्क – करियर में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी।

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सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।

कन्या – आज मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा। आज नौकरी या व्यवसाय में नई योजना बन सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज साझेदारी और व्यवसाय के लिए दिन अच्छा है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। खर्च पर नियंत्रण रखें।

वृश्चिक – आज किसी पुराने कार्य में सफलता मिल सकती है। धन लाभ के अवसर बनेंगे। क्रोध और जल्दबाजी से बचें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। शिक्षा, नौकरी और व्यवसाय में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

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मकर – आज कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आज विवाह या साझेदारी से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति संभव है।

कुंभ – आज नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। निवेश में सावधानी रखें।

मीन – आज मानसिक शांति बढ़ेगी। परिवार और करियर दोनों में संतुलन बनाने का प्रयास करें। रुका धन मिलने की संभावना है।

 

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