30 सितम्बर 2025 का राशिफलः मंगलवार के दिन इन राशियों पर होगी हनुमान जी की कृपा, पूरे होंगे रुके हुए काम

आज का राशिफल 30 सितम्बर 2025
30 सितम्बर 2025 का राशिफलः मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों का आज दिन थोड़ा व्यस्त रहेगा काम, मीटिंग, संचार आदि में समय लगेगा।
मेष – आज आपका मन उत्साह से भरा रहेगा। नए अवसर आपको देखने को मिल सकते हैं विशेषकर करियर या शिक्षा के क्षेत्र में।
वृषभ – आज कुटुंब एवं सामाजिक जीवन में संतुलन बना रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। कार्यक्षेत्र में सहयोग और समर्थन मिलेगा।
मिथुन – आज दिन थोड़ा व्यस्त रहेगा काम, मीटिंग, संचार आदि में समय लगेगा। आज आर्थिक लाभ मिलेगा।
कर्क – आज कुछ मामलों में तनाव आ सकता है। घर या कार्यक्षेत्र में। लेकिन शांत रहना लाभदायी होगा। परिवार से समर्थन मिलेगा।
सिंह – आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा। सामाजिक रूप से आपको मान-सम्मान मिलने की संभावना है। लेकिन अहंकार न बढ़ाएँ।
कन्या – आज कामकाज में थोड़ी हलचल हो सकती है। आपका ध्यान विवरणों पर होगा। आज आपके प्रयासों को सराहना मिलेगी।
तुला – आज का दिन मिलाजुला रहेगा। किसी सौदे या साझेदारी में सफलता हो सकती है, लेकिन शर्तों को अच्छी तरह समझे बिना आगे न बढ़ें।
वृश्चिक – आज आपका ऊर्जा स्तर अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव या चुनौती आ सकती है उसे स्वीकार करें।
धनु – आज आपके लिए शुभ संकेत हैं। नए अवसर मिल सकते हैं, विशेषकर यात्रा या शिक्षा से जुड़े। साथी या मित्रों के साथ तालमेल बनेगा।
मकर – कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ सकती हैं। समय प्रबंधन महत्वपूर्ण होगा। परिवार या घरेलू मोर्चे पर छोटी चुनौतियाँ हो सकती हैं।
कुम्भ – आज सामाजिक गतिविधियों में समय लगेगा। आपके विचारों को सुनने वाला मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि सुधर सकती है।
मीन – आज भावनात्मक दृष्टि से संवेदनशील रहेंगे। परिवार और संबंधों में सामंजस्य बनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा।