  3. 01 सितम्बर 2025 का राशिफलः सोमवार के दिन इन राशियों की बदलेगी किस्मत, नौकरी-व्यापार में मिलेगा लाभ

01 सितम्बर 2025 का राशिफलः सोमवार के दिन इन राशियों की बदलेगी किस्मत, नौकरी-व्यापार में मिलेगा लाभ

आज का राशिफल 01 सितम्बर 2025

By शिव मौर्या 
Updated Date

01 सितम्बर 2025 का राशिफलः सोमवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लिए आज का दिन ज्ञान और रचनात्मक कार्यों के लिए है श्रेष्ठ…

मेष – आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है। परिवार में खुशियां रहेंगी।

वृषभ – आज धैर्य से काम लें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात लाभदायक होगी। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। खर्च बढ़ सकता है।

मिथुन – आज का दिन ज्ञान और रचनात्मक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। व्यवसाय में लाभ की संभावना है।

कर्क – आज पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। संपत्ति संबंधी विवाद सुलझेंगे। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। भावनाओं में बहने से बचें।

सिंह – आज का दिन करियर में प्रगति का संकेत दे रहा है। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी।

कन्या – व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। आज नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। यात्रा से लाभ मिलेगा।

तुला – आर्थिक लाभ के संकेत हैं। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आज निर्णय सोच-समझकर लें।

वृश्चिक – आज का दिन रहस्यों को उजागर कर सकता है। आर्थिक मामले में सावधानी रखें। किसी नए व्यक्ति से मित्रता लाभदायक होगी।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में तरक्की होगी। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। यात्रा का योग है।

मकर – आज नौकरी में मेहनत का फल मिलेगा। व्यावसायिक मामलों में सतर्क रहें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ – आज विद्यार्थियों के लिए शुभ समय है। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। दांपत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी। निवेश लाभदायक रहेगा।

मीन – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

