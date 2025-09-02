02 सितम्बर 2025 का राशिफलः मंगलवार के दिन इन रशियों पर होगी हनुमान जी की विशेष कृपा, रूके हुए काम होंगे पूरे

02 सितम्बर 2025 का राशिफलः मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, सिंह राशि के लोगों को आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं…

मेष – आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। नौकरी-पेशा वालों को तरक्की के संकेत हैं। परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा।

वृषभ – आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए समय उत्तम है।

मिथुन – आज थोड़ी मानसिक उलझन रह सकती है। धैर्य रखें, सफलता धीरे-धीरे मिलेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार।

कर्क – आज दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ संभव। आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

सिंह – आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या – आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आज रुके हुए कार्य बनेंगे। मित्रों के साथ समय आनंददायक रहेगा।

तुला – आज आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। नए लोगों से मुलाकात लाभकारी रहेगी।

वृश्चिक – आज का दिन संयम से बिताएं। आज वाणी पर नियंत्रण रखें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। कामकाज में प्रगति होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।

मकर – आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। परिश्रम से सफलता अवश्य मिलेगी।

कुंभ – आज किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा। आज प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। धन लाभ के योग हैं।

मीन – आज पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। यात्रा लाभकारी साबित होगी।