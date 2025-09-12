12 सितम्बर 2025 का राशिफलः आज मिलेगा इन राशियों को भाग्य का साथ, यात्रा की बन रही संभावना

12 सितम्बर 2025 का राशिफलः शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों का दिन आज उत्साह से भरा रहेगा।

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा और अधूरे काम पूरे होंगे। परिवार में सौहार्द बना रहेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

वृषभ – धन लाभ के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

मिथुन – आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता आएगी।

कर्क – आज भावनाओं पर काबू रखें। कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह – आज भाग्य आपका साथ देगा। यात्रा की संभावना है। नौकरी और व्यापार में लाभ होगा। नए मित्र बन सकते हैं।

कन्या – आज सोच-समझकर निर्णय लें। पैसों के लेन-देन में सावधानी जरूरी है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।

तुला – आज का दिन शुभ रहेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। विवाह योग्य जातकों को प्रस्ताव मिल सकता है। सेहत उत्तम रहेगी।

वृश्चिक – आज मेहनत के अनुसार सफलता मिलेगी। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। यात्रा टालें।

धनु – आज का दिन सकारात्मक रहेगा। नई योजनाओं से लाभ होगा। कारोबार में उन्नति होगी। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा।

मकर – आज कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें। आलस्य से बचें। परिवार में किसी सदस्य की चिंता रहेगी। स्वास्थ्य की अनदेखी न करें।

कुंभ – आज धन लाभ के योग हैं। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। मित्रों के साथ घूमने-फिरने का आनंद मिलेगा। प्रेम जीवन मधुर रहेगा।

मीन – आज दिन मिश्रित रहेगा। कार्यों में देरी हो सकती है। मन में बेचैनी रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धैर्य रखें।