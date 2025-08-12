12 अगस्त 2025 का राशिफलः मंगलवार के दिन इन राशियों के बनेंगे बिगड़े काम, घर या वाहन खरीदने के हैं योग

12 अगस्त 2025 का राशिफलः मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, कर्क राशि के लोगों की आज निर्णय क्षमता बढ़ेगी।

मेष – आज संपत्ति से लाभ, संतान सुख, विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय। नौकरी/बिज़नेस में परिश्रम रंग देने वाला हैं।

वृषभ – भाई-बहन से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है। विद्यार्थी सफलता की ओर। धन-व्यवसाय हेतु समय अनुकूल।

मिथुन – आज कोर्ट-कचहरी के कामों में सफलता संभव। मानसिक उलझन और पारिवारिक विवाद की आशंका है। वाणी पर संयम रखें।

कर्क – आज निर्णय क्षमता बढ़ेगी। परिवार से दूरी और खर्च अधिक हो सकता है। संपत्ति लाभ,पारिवारिक संबंध मजबूत।

सिंह – संतान से मानसिक परेशानी, ऑफिस/बिज़नेस में तरक्की का योग है। घर में नए मेहमान की एंट्री से प्रसन्नता।

कन्या – शारीरिक समस्याएं। अचानक धन लाभ संभव। विद्यार्थियों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण है। संघर्षपूर्वक सफलता के संकेत।

तुला – आज महिलाओं के प्रति सम्मान जरूरी है। प्रेम जीवन सामान्य,विवाहिक संबंध बेहतर। व्यवसाय में निवेश से बचें।

वृश्चिक – धार्मिक कार्यों में शामिल, पदोन्नति/ट्रांसफर हो सकता है। ज्यालसाजी से सावधान रहे। पारिवारिक जीवन सामान्य।

धनु – व्यापार में पूंजी लगाने का उपयुक्त समय हैं। आज प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता संभव। विदेश संबंधी विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं।

मकर – आज पारिवारिक जीवन बेहतर। घर या वाहन खरीदने के योग हैं। आज रोमांटिक जीवन मस्त रहेगा।

कुम्भ – आज पारिवारिक आनंद, पिता की सफलता, शिक्षा में रुचि, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा दिन। आज सैलरी वृद्धि की संभावना।

मीन – आज नौकरी ऑफ़र मिल सकते हैं। आज परिवार की आर्थिक समस्याओं का समाधान संभव।