16 सितम्बर 2025 का राशिफलः मंगलवार के दिन इन राशियों पर होगी कृपा, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

16 सितम्बर 2025 का राशिफलः मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, कर्क राशि के लोगों को आज मिलेगा भाग्य का साथ…

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। धन लाभ की संभावना है। परिवार में खुशहाली रहेगी।

वृषभ – आज किसी बड़े कार्य में सफलता मिलेगी। मान-सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन – आज का दिन व्यस्त रहेगा। यात्रा संभव है। आज नए लोगों से मुलाकात लाभकारी होगी। मानसिक शांति बनाए रखें।

कर्क – आज भाग्य आपका साथ देगा। किसी रुके हुए काम में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

सिंह – आज का दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खर्च अधिक होंगे। वाणी में संयम रखें। शाम तक स्थिति में सुधार होगा।

कन्या – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है। घर-परिवार में सुखद वातावरण रहेगा।

तुला – आज मेहनत का फल मिलेगा। धन लाभ और मान-सम्मान बढ़ेगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

वृश्चिक – आज सोच-समझकर निर्णय लें। कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा। अनावश्यक विवादों से दूर रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु – आज का दिन शुभ रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा से लाभ होगा। परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा।

मकर – आज कामकाज में मन नहीं लगेगा। आलस्य से बचें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। शाम का समय आनंदमय रहेगा।

कुंभ – आज नई योजनाएं बनेंगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।

मीन – आज दिन सामान्य रहेगा। खर्च बढ़ सकते हैं। आज किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में भाग ले सकते हैं।