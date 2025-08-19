19 अगस्त 2025 का राशिफल : कला योग के शुभ योग में बजरंगबली मेष, मिथुन सहित 5 राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा, देखें अपना राशिफल

Horoscope, 19 August 2025 : 19 अगस्त 2025, मंगलवार को वज्र योग व कला योग का निर्माण हो रहा है। एकादशी तिथि रहेगी। इस शुभ योग में बजरंगबली मेष, मिथुन सहित 5 राशियों पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे। इन्हें व्यापार में लाभ कमाने के सुहनरे अवसर मिलेंगे और भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में लाभ कमाएंगे और धन आगमन के शुभ योग भी बने हुए हैं। आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से विस्तार से जानें सभी 12 राशियों का कल का कैसा रहेगा राशिफल।

मेष – आज आपके लिए नए अवसर खुल सकते हैं,अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। परिवार से भी शुभ समाचार आने की संभावना है।

वृषभ – आज कामकाज में थोड़ी ऊहापोह रहेगी, लेकिन अटका पैसा या लाभ मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ मामूली बहस हो सकती है, संयम रखें।

मिथुन – आज निर्णय लेने के लिए उपयुक्त दिन है। आज प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, छात्रों के लिए दिन अनुकूल साबित होगा।

कर्क – आज काम का दबाव रहेगा, खर्चों में भी सावधानी जरूरी है। संतान पक्ष सुखद रहेगा। आज माता पिता के स्वास्थ्य ध्यान रखें।

सिंह – आज कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, पुराने मित्रों से मिलन हो सकता है। आज पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा।

कन्या – कार्यस्थल पर संयम बनाए रखें। नौकरी में उन्नति के संकेत हैं, पर पारिवारिक स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है।

तुला – आज मिश्रित दिन बीतेगा। धन योग बन रहे हैं। लेकिन प्रेम जीवन में तकरार हो सकती है। आज शांति बनाए रखें।

वृश्चिक – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज निवेश लाभकारी रहेगा। आज पारिवारिक माहौल आनंदमय रहेगा।

धनु – आज मेहनत का फल मिलेगा,धन लाभ संभव है। आज साथी से सहयोग मिलेगा। आज स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा।

मकर – करियर में कोई बड़ा बदलाव न करें। पुराने मित्रों से बातचीत हो सकती है। आज पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा।

कुंभ – आज खुशखबरी आर्थिक लाभ के संकेत हैं। आज प्रेम संबंध बेहतर होंगे,दोस्तों के साथ समय व्यतीत होगा।

मीन – आज अटके हुए कई काम बनेंगे,व्यापार और नौकरी उन्नति के संकेत दे रहे हैं। आज पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा।