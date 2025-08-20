20 अगस्त 2025 का राशिफल : विघ्नहर्ता भगवान गणेश वृषभ, कर्क सहित 5 राशियों पर होंगे मेहरबान, पढ़ें अपना राशिफल

Horoscope, 20 August 2025 : 20 अगस्त बुधवार को सम योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस योग में विघ्नहर्ता भगवान गणेश (Lord Ganesha) वृषभ, कर्क सहित 5 राशियों पर मेहरबान रहने वाले हैं, जिससे इन्हें पूरे दिन लाभ कमाने के कई मौके मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है और अधिकारों में भी वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में भरपूर लाभ कमाएंगे और व्यापार में कोई डील फाइनल होने से अत्यधिक मात्रा में धन लाभ होगा। आइए आचार्य रत्नाकर तिवारी से विस्तार से जानें अपनी राशि का हाल।

मेष – आज ऑफिस में विवाद टालने और सोच-समझकर निर्णय लेने की जरूरत है। आज किसी भी काम जल्दबाजी बचें।

वृष – आज करियर और आर्थिक क्षेत्र में विशेष लाभ मिलने की संभावना है। आज पारिवारिक और सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती हैं।

मिथुन – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यवसाय या कार्यक्षेत्र में सफलता के संकेत हैं। जमीन से जुड़ा हुआ विवाद खत्म हो सकता है। दिन अच्छा बीतेगा।

कर्क – आज का दिन अति उत्तम हैं।आज विदेश से लाभ प्राप्ति का योग हैं। आज पूजा-पाठ में मन लगेगा। घर में कोई नया काम हो सकता है।

सिंह – आज आपकी मेहनत और प्रतिभा आज विशेष मान्यता पा सकती है,जिससे लाभ या प्रगति संभव है। सामाजिक ग्रोथ अच्छा होगा।

कन्या – आज सरकारी कार्य, पुरानी इच्छाओं की पूर्ति और सफलता की राह खुली हुई है। आगे बढ़े तरक्की जरूर मिलेगी।

तुला – आज करियर और धन के क्षेत्र में लाभदायक अवसर बन रहे हैं। व्यापारिक दृष्टि से समाज में नाम यश कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं।

वृश्चिक – आज का दिन अच्छा है। आज नया कोई काम कर सकते हैं। जमीन से जुड़े हुए कार्य पूर्ण होंगे। वाहन इत्यादिन लेने का योग बन रहा है।

धनु – आज विवाद से बचने और संयम अपनाने की जरूरत हैं। आज आपका भाग्य प्रबल है। आर्थिक लाभ बड़ी मात्रा में हो सकती है। मेहनत करें।

मकर – नौकरी में प्रमोशन का योग है। आज घरेलू समस्या का समाधान होगा। मन में खुशी की उमंग बनी रहेगी। आर्थिक लाभ हो सकता है।

कुम्भ – आज चौतरफा लाभ का योग बन रहा है। अपने कार्य के प्रति अग्रसर रहे, काम बनते रहेंगे। पति-पत्नी में प्रेम सद्भाव बने रहेंगे।

मीन – आज का दिन अच्छा है।मेहनत और प्रतिभा से लाभ होने की संभावना है। मान-सम्मान में वृद्धि और पुराने धन की वापसी होने के संकेत हैं।