24 अगस्त 2025 का राशिफलः आर्थिक मामलों में आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, पूरे होंगे रूके काम

आज का राशिफल 24 अगस्त 2025

By शिव मौर्या 
Updated Date

24 अगस्त 2025 का राशिफलः रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, सिंह राशि के लोगों का आज आत्मविश्वास बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की के योग हैं।

मेष – आज कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

वृषभ – व्यापार में लाभ के योग हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें।

मिथुन – आज किसी अधूरे काम को पूरा करने का अवसर मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

कर्क – आज मान-सम्मान बढ़ेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से प्रसन्नता मिलेगी।

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी में तरक्की के योग हैं। आज निवेश सोच-समझकर करें।

कन्या – आज संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता है। आज मित्रों का सहयोग मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

तुला – आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल है। साझेदारी से लाभ होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

वृश्चिक – आज कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज किसी प्रिय व्यक्ति से मनमुटाव दूर होगा। यात्रा के योग हैं।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। पढ़ाई और प्रतियोगिता में सफलता के योग हैं। नए अवसर मिलेंगे।

मकर – आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आज कार्य में मन लगेगा।

कुंभ – आज मित्रों के सहयोग से रुके हुए काम पूरे होंगे। आज जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे। आज समय ठीक हैं।

मीन – आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धन लाभ के संकेत हैं। आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

 

 

