25 अगस्त 2025 का राशिफलः सिंह राशि के लोगों को आज मेहनत का मिलेगा फल, व्यापार में लाभ की संभावना

आज का राशिफल - 25 अगस्त 2025

25 अगस्त 2025 का राशिफलः सोमवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोग आज धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें।

मेष – आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। परिवार में सहयोग मिलेगा। नए निवेश से लाभ संभव है।

वृषभ – आज धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। अनावश्यक खर्च से बचें। रिश्तों में मिठास लाने का प्रयास करें। सेहत सामान्य रहेगी।

मिथुन – कामकाज में प्रगति होगी। नए लोगों से मुलाकात लाभकारी रहेगी। छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। यात्रा के योग हैं।

कर्क – आज घर-परिवार में आनंद का माहौल रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा। मानसिक शांति बनी रहेगा।

सिंह – आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। व्यापार में लाभ की संभावना है। रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

कन्या – आज आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतें। परिवार में बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा।

तुला – आज का दिन शुभ रहेगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। पार्टनर से सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगा।

वृश्चिक – आज किसी नए अवसर का लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। मित्रों के साथ समय बितेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। करियर में नई दिशा मिलेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा शुभ रहेगी।

मकर – आज धैर्य बनाए रखें। मेहनत का फल देर से मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। मित्रों का साथ सुखद रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन के योग हैं।

मीन – आज दिन शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज दांपत्य जीवन सुखमय होगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी।

 

