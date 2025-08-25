25 अगस्त 2025 का राशिफलः सिंह राशि के लोगों को आज मेहनत का मिलेगा फल, व्यापार में लाभ की संभावना

25 अगस्त 2025 का राशिफलः सोमवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोग आज धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें।

मेष – आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। परिवार में सहयोग मिलेगा। नए निवेश से लाभ संभव है।

वृषभ – आज धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। अनावश्यक खर्च से बचें। रिश्तों में मिठास लाने का प्रयास करें। सेहत सामान्य रहेगी।

मिथुन – कामकाज में प्रगति होगी। नए लोगों से मुलाकात लाभकारी रहेगी। छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। यात्रा के योग हैं।

कर्क – आज घर-परिवार में आनंद का माहौल रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा। मानसिक शांति बनी रहेगा।

सिंह – आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। व्यापार में लाभ की संभावना है। रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

कन्या – आज आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतें। परिवार में बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा।

तुला – आज का दिन शुभ रहेगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। पार्टनर से सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगा।

वृश्चिक – आज किसी नए अवसर का लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। मित्रों के साथ समय बितेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। करियर में नई दिशा मिलेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा शुभ रहेगी।

मकर – आज धैर्य बनाए रखें। मेहनत का फल देर से मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा।

कुंभ – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। मित्रों का साथ सुखद रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन के योग हैं।

मीन – आज दिन शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज दांपत्य जीवन सुखमय होगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी।