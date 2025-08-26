26 अगस्त 2025 का राशिफलः मंगलवार के दिन इन राशियों की पूरी होगी मनोकामना, आर्थिक मामलों में भी होगा सुधार

26 अगस्त 2025 का राशिफलः मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोगों पर आज धन लाभ के योग हैं।

मेष – आज आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरे रहेंगे। रुका हुआ काम पूरे होने के योग हैं। परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता मिलेगी।

वृषभ – धन लाभ के योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताना संतोष देगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मिथुन – नए लोगों से मुलाकात लाभकारी होगी। भाग्य आपके साथ है लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें। यात्रा का योग है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कर्क – आज का दिन उत्साहवर्धक रहेगा। नौकरी में तरक्की और व्यवसाय में लाभ संभव है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें।

सिंह – आर्थिक मामलों में सुधार होगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। नई जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। आत्मसंयम और धैर्य से कार्य करें।

कन्या – विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। नौकरी में पदोन्नति या नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में माहौल आनंददायक रहेगा।

तुला – आज व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी।

वृश्चिक – नए काम शुरू करने के लिए अनुकूल समय है। जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। निवेश सोच-समझकर करें।

धनु – आज धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी।

मकर – आज आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में शांति रहेगी। यात्रा सुखद होगी।

कुंभ – आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। साझेदारी में लाभ होगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। आज पुराने अटके कार्य पूरे होंगे।

मीन – परिवार में सुख-शांति रहेगी। काम में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का साथ भाग्य को मजबूत करेगा। अचानक धन लाभ संभव है।