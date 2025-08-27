27 अगस्त 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों की आज बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, धन खर्च अधिक होगा

  1. हिन्दी समाचार
आज का राशिफल 27 अगस्त 2025

By शिव मौर्या 
27 अगस्त 2025 का राशिफलः बुधवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोगों को धन लाभ के योग हैं।

मेष – आज का दिन कार्यक्षेत्र में प्रगति लाएगा। नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। निवेश में सोच-समझकर निर्णय लें।

वृषभ – धन लाभ के योग हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खानपान संतुलित रखें।

मिथुन – आज नए संपर्क फायदेमंद रहेंगे। काम में व्यस्तता रहेगी। पढ़ाई या प्रतियोगिता की तैयारी करने वालों के लिए शुभ दिन है। यात्रा से लाभ मिलेगा।

कर्क – घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है।

सिंह – आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बिजनेस में नई योजनाएं बनेंगी। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। खर्चे अधिक हो सकते हैं।

कन्या – पढ़ाई या रिसर्च में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

तुला – आज का दिन संतुलन बनाए रखने का है। रिश्तों में संवेदनशीलता दिखाएं। साझेदारी के कामों में लाभ होगा। धन आगमन के संकेत हैं।

वृश्चिक – कामकाज में सफलता के योग हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। परिवार में किसी मुद्दे पर बातचीत होगी। संतान पक्ष से खुशी मिलेगी।

धनु – आज का दिन भाग्यवर्धक है। यात्रा से लाभ मिलेगा। करियर में नई दिशा मिलेगी। आज प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे।

मकर – आज जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। धन खर्च अधिक होगा, लेकिन सम्मान भी मिलेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ रहेगा।

कुंभ – आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मीन – आज का दिन मिलाजुला रहेगा। कामकाज में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से सब ठीक होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

