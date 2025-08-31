31 अगस्त 2025 का राशिफलः कुंभ राशि के लोगों को मिलेगा आज भाग्य का साथ, अचानक हो सकता है धनलाभ

31 अगस्त 2025 का राशिफलः रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों की आज यात्रा के बन रहे हैं योग…

मेष – आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

वृषभ – आज धन संबंधी लाभ की संभावना है। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। कार्यों में कुछ देरी हो सकती है,धैर्य रखें।

मिथुन – आज यात्रा के योग बन रहे हैं। मित्रों से मुलाकात लाभदायक होगी। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं।

कर्क – आज मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

सिंह – आपके आत्मविश्वास से सब प्रभावित होंगे। व्यापार में लाभ की संभावना है। प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

कन्या – आज का दिन थोड़ा व्यस्त रहेगा। मानसिक तनाव से बचें। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। परिवार का सहयोग मिलेगा।

तुला – आज भाग्य आपका साथ देगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दांपत्य जीवन में तालमेल बढ़ेगा।

वृश्चिक – आज आपको अपने शब्दों पर संयम रखना होगा। किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए समय उपयुक्त है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु – आज विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। नौकरी व व्यापार दोनों में प्रगति होगी। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें।

मकर – आज आपके आत्मविश्वास से कार्य पूरे होंगे। आज सामाजिक मान-सम्मान मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

कुंभ – आज अचानक धनलाभ हो सकता है। मित्रों और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मीन – आज रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है।