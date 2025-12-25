  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. VIDEO: ऋतिक रोशन ने बेटों संग जमकर किया डांस, तलाक के बाद भी सुजैन खान ने जमकर की तारिफ

VIDEO: ऋतिक रोशन ने बेटों संग जमकर किया डांस, तलाक के बाद भी सुजैन खान ने जमकर की तारिफ

हाल ही में ऋतिक रोशन के अपने बेटों हरेहान और हृदान के साथ एक रेयर डांस परफॉर्मेंस के बाद इंटरनेट पूरी तरह से हैरान रह गया। उन दोनों लड़कों की तारीफ करते हुए सुज़ैन खान ने भी उनके लिए एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपना गहरा प्यार ज़ाहिर किया। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सुज़ैन ने ऋतिक रोशन के कज़िन ईशान रोशन की हाल ही में हुई शादी के जश्न से अपने बेटों के साथ तस्वीरें शेयर कीं।

By Satish Singh 
Updated Date

मुंबई। हाल ही में ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के अपने बेटों हरेहान और हृदान (Hrehaan and Hridaan) के साथ एक रेयर डांस परफॉर्मेंस के बाद इंटरनेट पूरी तरह से हैरान रह गया। उन दोनों लड़कों की तारीफ करते हुए सुज़ैन खान (suzanne khan) ने भी उनके लिए एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपना गहरा प्यार ज़ाहिर किया। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सुज़ैन ने ऋतिक रोशन के कज़िन ईशान रोशन की हाल ही में हुई शादी के जश्न से अपने बेटों के साथ तस्वीरें शेयर कीं।

पढ़ें :- ऋतिक रोशन ने फिल्म धुरंधर की तारीफ, बोले- ‘फिल्म अब भी दिमाग से निकल नहीं रही’

पढ़ें :- Indian Street Premier League: के तीसरे सीजन के ऑक्शन में शामिल हुए सलमान खान और अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर भी रहे मौजूद

सुजैन खान ने खुद को ममा लायनेस कहते हुए लिखा कि मेरा दिल मेरे बेटों पर गर्व से भर गया है। उन्होने लिखा कि मुझे मेरे बेटों पर बहुत गर्व है। तस्वीरों में सुज़ैन एथनिक ड्रेस में दिख रही थीं, जबकि उनके बेटे हरेहान और हृदान भी ट्रेडिशनल कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे थे। मां और बेटों ने साथ में ग्रेसफुली पोज़ दिया, जिससे सुज़ैन गर्व से मुस्कुरा रही थीं। इससे पहले ऋतिक ने भी एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह अपने बेटों के साथ डांस करते दिख रहे थे और तीनों ने मिलकर शादी के डांस फ्लोर पर आग लगा दी थी। उनके डांस स्किल्स से इम्प्रेस होकर ऋतिक ने लड़कों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करने के बारे में मज़ाक किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा यार उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए मुझे अपने पैरों को और हल्का करना होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अरावली को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश ने सरकार को घेरा, कहा- मोदी सरकार की परिभाषा विशेषज्ञों के खिलाफ

अरावली को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश ने सरकार को घेरा, कहा-...

VIDEO: ऋतिक रोशन ने बेटों संग जमकर किया डांस, तलाक के बाद भी सुजैन खान ने जमकर की तारिफ

VIDEO: ऋतिक रोशन ने बेटों संग जमकर किया डांस, तलाक के बाद...

2029 में वह और उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर दोनों संसद में साथ बैठेंगे : करण भूषण

2029 में वह और उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के टिकट...

कांग्रेस और सपा ने आंबेडकर को भुलाने का किया पाप, भाजपा को 370 खत्म करने का गर्व : पीएम मोदी

कांग्रेस और सपा ने आंबेडकर को भुलाने का किया पाप, भाजपा को...

भारतीय सेना ने जवानों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल के बदले नियम, अब इंस्टाग्राम पर नहीं कर पाएंगे ये काम

भारतीय सेना ने जवानों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल के बदले नियम,...

दिल्ली-NCR में दूसरे दिन भी कोहरा गायब! प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत; जानें अपने इलाके का AQI

दिल्ली-NCR में दूसरे दिन भी कोहरा गायब! प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत;...