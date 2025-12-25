VIDEO: ऋतिक रोशन ने बेटों संग जमकर किया डांस, तलाक के बाद भी सुजैन खान ने जमकर की तारिफ

मुंबई। हाल ही में ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के अपने बेटों हरेहान और हृदान (Hrehaan and Hridaan) के साथ एक रेयर डांस परफॉर्मेंस के बाद इंटरनेट पूरी तरह से हैरान रह गया। उन दोनों लड़कों की तारीफ करते हुए सुज़ैन खान (suzanne khan) ने भी उनके लिए एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपना गहरा प्यार ज़ाहिर किया। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सुज़ैन ने ऋतिक रोशन के कज़िन ईशान रोशन की हाल ही में हुई शादी के जश्न से अपने बेटों के साथ तस्वीरें शेयर कीं।

pashmina thank you 😭❤️ hrithik and his boys dancing is such a wholesome moment 🧿❤️ pic.twitter.com/mTEFHlZD2t — n🦦 (@inlostworlld) December 24, 2025

सुजैन खान ने खुद को ममा लायनेस कहते हुए लिखा कि मेरा दिल मेरे बेटों पर गर्व से भर गया है। उन्होने लिखा कि मुझे मेरे बेटों पर बहुत गर्व है। तस्वीरों में सुज़ैन एथनिक ड्रेस में दिख रही थीं, जबकि उनके बेटे हरेहान और हृदान भी ट्रेडिशनल कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे थे। मां और बेटों ने साथ में ग्रेसफुली पोज़ दिया, जिससे सुज़ैन गर्व से मुस्कुरा रही थीं। इससे पहले ऋतिक ने भी एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह अपने बेटों के साथ डांस करते दिख रहे थे और तीनों ने मिलकर शादी के डांस फ्लोर पर आग लगा दी थी। उनके डांस स्किल्स से इम्प्रेस होकर ऋतिक ने लड़कों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करने के बारे में मज़ाक किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा यार उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए मुझे अपने पैरों को और हल्का करना होगा।