मुंबई। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hritik Roshan) ने बुधवार को एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने धुरंधर (Dhurandhar) की तारीफ की, लेकिन यह भी लिखा कि वह ‘इसकी पॉलिटिक्स से असहमत हो सकते हैं’। एक्टर को अपनी पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ी और गुरुवार को उन्होंने एक और इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने फिल्म और एक्टर्स की तारीफ की।

‘वॉर 2’ के एक्टर ने लिखा, ‘अभी भी धुरंधर मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है। @AdityaDharFilms आप एक जबरदस्त मेकर हैं। @RanveerOfficial शांत से लेकर जोशीले तक, क्या सफर है और कितने कंसिस्टेंट हैं। #akshayekhanna हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं और यह फिल्म इस बात का सबूत है। @ActorMadhavan कमाल की ग्रेस, ताक़त और डिग्निटी!! लेकिन यार @rakeshbedi आपने जो किया वह जबरदस्त था.. क्या एक्टिंग है, शानदार!! सभी के लिए, खासकर मेकअप और प्रोस्थेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए जोरदार तालियां! मैं पार्ट 2 का इंतज़ार नहीं कर सकता!!!

अपने पोस्ट में, जिसे उन्होंने बुधवार को शेयर किया था, ऋतिक ने लिखा, ‘मुझे सिनेमा पसंद है, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो एक भंवर में चले जाते हैं और कहानी को खुद पर हावी होने देते हैं, उन्हें तब तक घुमाते हैं, हिलाते हैं जब तक कि वे जो कहना चाहते हैं वह उस स्क्रीन पर बाहर न आ जाए। धुरंधर इसका एक उदाहरण है। कहानी कहने का तरीका बहुत पसंद आया। यह सिनेमा है। मैं इसकी पॉलिटिक्स से असहमत हो सकता हूं, और इस बारे में बहस कर सकता हूं कि दुनिया के नागरिक के तौर पर हम फिल्ममेकर्स को क्या जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। फिर भी, मैं इस बात को नजरअंदाज़ नहीं कर सकता कि सिनेमा के स्टूडेंट के तौर पर मैंने इसे कितना पसंद किया और इससे सीखा। कमाल है।

रितिक रोशन को अपने धुरंधर पोस्ट के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा

ऋतिक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, ‘हो सकता है कि मैं इसकी पॉलिटिक्स से सहमत न होऊं, और इस बारे में बहस करूं कि दुनिया के नागरिक के तौर पर हम फिल्ममेकर्स को क्या ज़िम्मेदारियां निभानी चाहिए। और एक्टर का यह बयान नेटिजन्स को पसंद नहीं आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

नेटिजन्स ने ऋतिक रोशन को किया ट्रोल