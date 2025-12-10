  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. Indian Street Premier League: के तीसरे सीजन के ऑक्शन में शामिल हुए सलमान खान और अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर भी रहे मौजूद

Indian Street Premier League: के तीसरे सीजन के ऑक्शन में शामिल हुए सलमान खान और अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर भी रहे मौजूद

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और दबंग सलमान खान इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग सीज़न-3 के हाई-प्रोफाइल ऑक्शन में शामिल हुए। सलमान खान दिल्ली टीम के मालिक है और अक्षय कुमार श्रीनगर टीम के। सलमान खान ने कहा कि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग को प्रमोट किया जाना चाहिए और इसे हर सीज़न चलते रहना चाहिए। जिस तरह का टैलेंट मैंने फिल्म इंडस्ट्री में लाया है। मुझे उम्मीद है कि मैं वैसा टैलेंट यहां नहीं ला पाऊंगा।

By Satish Singh 
Updated Date

मुबई। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और दबंग सलमान खान (Bollywood actors Akshay Kumar and Dabangg Salman Khan) इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग सीज़न-3 (Indian Street Premier League Season 3) के हाई-प्रोफाइल ऑक्शन में शामिल हुए। सलमान खान दिल्ली टीम के मालिक है और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) श्रीनगर टीम के। सलमान खान ने कहा कि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (Indian Street Premier League Season) को प्रमोट किया जाना चाहिए और इसे हर सीज़न चलते रहना चाहिए। जिस तरह का टैलेंट मैंने फिल्म इंडस्ट्री (film industry) में लाया है। मुझे उम्मीद है कि मैं वैसा टैलेंट यहां नहीं ला पाऊंगा।

पढ़ें :- बिग बॉस 19 के लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने दिवगंत अभिनेता धमेंद्र को दी इमोशनल श्रद्धांजलि

दबंग अभिनेता सलमान खान ने कहा कि उनकी टीम इस कॉम्पिटिशन के लिए पहले से ही तैयार है। अभिनेता अक्षय कुमार श्रीनगर टीम के को-ओनर हैं। उन्होने कहा कि Indian Street Premier League Season के शुरू होने से ही इससे जुड़ा हुआ हूं। मैंने इसे बढ़ते हुए देखा है। जब मुझे पहली बार बताया गया कि हम सड़कों पर क्रिकेट खेलने वाले सभी लोगों को स्टेडियम में आने का मौका देना चाहते हैं, तो मुझे यह आइडिया बहुत पसंद आया। मुझे उम्मीद है कि यह जारी रहेगा ताकि टैलेंटेड लोगों को क्रिकेट खेलने और पैसे कमाने का मौका मिले। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग ऑक्शन में सैफ अली खान, ऋतिक रोशन, अजय देवगन और सचिन तेंदुलकर (Saif Ali Khan, Hrithik Roshan, Ajay Devgan and Sachin Tendulkar) जैसे स्टार्स भी मौजूद थे। टाइगर ऑफ कोलकाता के को-ओनर सैफ अली खान ने कहा कि क्रिकेट और बॉलीवुड का हमेशा से एक कनेक्शन रहा है। कई दूसरे स्पोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में क्रिकेट और फिल्मों का हमेशा एक खास रिश्ता रहा है, यह हमारे कल्चर का हिस्सा है। जब टाइगर्स ऑफ कोलकाता ने मुझसे संपर्क किया, तो यह नेचुरल लगा। मेरी मां कोलकाता से हैं, मेरे पिता एक क्रिकेटर थे, इसलिए शहर और खेल दोनों ही पर्सनल लगते हैं।। आने वाला आठ टीमों का टूर्नामेंट नौ जनवरी से छह फरवरी 2026 तक सूरत के लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में होने वाला है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Indian Street Premier League: के तीसरे सीजन के ऑक्शन में शामिल हुए सलमान खान और अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर भी रहे मौजूद

Indian Street Premier League: के तीसरे सीजन के ऑक्शन में शामिल हुए...

संजू सैमसन को भैया बोलने पर जितेश शर्मा हुए ट्रोल, जानिए क्या है पूरा मामला

संजू सैमसन को भैया बोलने पर जितेश शर्मा हुए ट्रोल, जानिए क्या...

'सूर्या' आईपीएल में हिट और टीम इंडिया में फ्लॉप! क्या कप्तान होने की वजह से बार-बार मिल रहा मौका?

'सूर्या' आईपीएल में हिट और टीम इंडिया में फ्लॉप! क्या कप्तान होने...

पहले टी20 मैच में सूर्या ब्रिगेड ने साउथ अफ्रीका को 101 रनों से हराया, हार्दिक बैटिंग और बॉलिंग दोनों में चमके

पहले टी20 मैच में सूर्या ब्रिगेड ने साउथ अफ्रीका को 101 रनों...

IND vs SA T20 : दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ जीता टॉस, पहले करेगा गेंदबाजी

IND vs SA T20 : दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ जीता...

आर अश्विन ने Sunny Leone का कोलाज शेयर सोशल मीडिया पर मचाई हलचल, फैंस लगाने लगे तरह-तरह के कयास

आर अश्विन ने Sunny Leone का कोलाज शेयर सोशल मीडिया पर मचाई...