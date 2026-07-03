HUAWEI Band 11 Series : हुवावे ने भारत में लॉन्च की तीन नए स्मार्ट बैंड, कम कीमत में मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स

HUAWEI Band 11 Series Features, Price : हुवावे ने भारतीय बाज़ार में HUAWEI Band 11 सीरीज़ पेश की है। इसके तहत तीन वियरेबल मॉडल लॉन्च किए गए हैं। जिनमें HUAWEI Band 11, HUAWEI Band 11 Metal और HUAWEI Band 11 Pro स्मार्ट बैंड शामिल हैं। लेटेस्ट Band 11 सीरीज़ के स्मार्ट वियरेबल्स में 1.62 इंच की AMOLED डिस्प्ले स्क्रीन है। HUAWEI Band 11 Metal और HUAWEI Band 11 Pro मॉडल प्रीमियम एल्युमीनियम अलॉय केस के साथ आते हैं, और यूज़र्स 100 से ज़्यादा वॉच फ़ेस के साथ इन वियरेबल्स को अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकेंगे।

HUAWEI Band 11 सीरीज़ – स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले: 1.62″ AMOLED डिस्प्ले

ब्राइटनेस: Band 11 पर 1500 निट्स तक, Band 11 Pro पर 2000 निट्स तक

मोटाई: 8.99mm

वज़न: लगभग 16gm ~ 17gm

बिल्ड: Band 11 Metal और Band 11 Pro पर एल्युमीनियम अलॉय केस

हेल्थ फीचर्स: HRV स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO₂ मॉनिटरिंग, स्ट्रेस ट्रैकिंग, स्लीप ब्रीदिंग अवेयरनेस और पर्सनलाइज़्ड स्लीप इनसाइट्स

वेलनेस फीचर्स: इमोशनल वेलबीइंग मैनेजमेंट और गाइडेड ब्रीदिंग एक्सरसाइज

हार्ट हेल्थ फीचर: पल्स वेव अरीदमिया एनालिसिस

वर्कआउट मोड्स: 100+ वर्कआउट मोड्स

फिटनेस फीचर्स: इंटेलिजेंट वर्कआउट मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस एनालिसिस

पोजीशनिंग: Band 11 Pro पर ऑटोनॉमस GNSS

कस्टमाइज़ेशन: 100+ वॉच फेसेस, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले और कस्टमाइज़ेबल विजेट्स

बैटरी लाइफ: ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन की बैटरी लाइफ, आम इस्तेमाल के साथ 8 दिन तक

चार्जिंग: मैग्नेटिक फास्ट चार्जिंग

स्मार्ट फीचर्स: कॉल और मैसेज नोटिफिकेशन्स, कैलेंडर रिमाइंडर्स, मौसम की जानकारी, कैलकुलेटर और रिमोट कैमरा कंट्रोल्स

कम्पैटिबिलिटी: Android और iOS

HUAWEI Band 11 सीरीज़ – कीमत और उपलब्धता

HUAWEI Band 11 सीरीज़ की कीमत की बात करें तो, HUAWEI Band 11 की MRP ₹6,499 है, जबकि यह ₹3,999 की MOP पर उपलब्ध होगा। HUAWEI Band 11 Metal की MRP ₹7,999 और MOP ₹4,799 है। आखिर में, HUAWEI Band 11 Pro की MRP ₹8,999 है, जबकि इसकी MOP ₹5,599 है। उपलब्धता की बात करें तो, HUAWEI Band 11 सीरीज़ अब भारत में Flipkart और Amazon जैसे प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर्स और ऑफलाइन रिटेल चैनलों के ज़रिए खरीदने के लिए उपलब्ध है (सेल की तारीख – 2 जुलाई 2026)।