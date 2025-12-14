 Huawei Mate X7 : फोल्डेबल फोन हुआवेई मेट एक्स7 हुआ लॉन्च, जानें कीमत और कैमरा, बैटरी

हुआवेई ने ग्लोबल मार्केट में नया हुआवेई मेट एक्स7 लॉन्च कर दिया है। नए बुकस्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन में किरिन 9030 प्रो चिपसेट दिया गया है। कंपनी इस फोन में 8 इंच की इंटरनल डिस्प्ले और 6.49 इंच की कवर डिस्प्ले प्रदान करती है। यह फोन 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा से लैस किया गया है। यहां हम आपको हुआवेई मेट एक्स7 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस से लेकर कीमत आदि के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।कीमत की बात करें तो Huawei Mate X7 के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत यूरोप में EUR 2,099 (लगभग 2,20,000 रुपये) है। यह स्मार्टफोन ब्लैक, ब्रोकेड व्हाइट और नेबुला रेड में उपलब्ध है।

कैमरा

कैमरा सेटअप की बात करें तो Mate X7 के रियर में f1.4 से f4.0 अपर्चर और OIS सपोर्ट के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, f/2.2 अपर्चर के साथ 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और OIS सपोर्ट के साथ 50 मेगापिक्सल का Telephoto RYYB कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

डिस्प्ले

Huawei Mate X7 में 8 इंच की फ्लेक्सिबल LTPO OLED इनर डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 2210×2416 पिक्सल, 1Hz-120Hz रिफ्रेश रेट 240Hz टच सैंपलिंग रेट और 2,500 निट्स तक पीक ब्राइटनेस है।

चिपसेट

इस स्मार्टफोन में Kirin 9030 Pro चिपसेट दिया गया है। वहीं 16GB RAM और 512GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। Mate X7 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए HarmonyOS 6.0 पर काम करता है।