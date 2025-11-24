ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पाकिस्तान में संवैधानिक लोकतंत्र, नागरिक आज़ादी और कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा को लेकर दी चेतावनी

नई दिल्ली। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन (Human Rights Commission) ने अपनी सालाना मीटिंग में देश भर के संवैधानिक लोकतंत्र, नागरिक आज़ादी और कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा के लिए तेज़ी से बढ़ते खतरों पर तुरंत चेतावनी दी है। एचआरसीपी के चेयरपर्सन असद इक़बाल बट की तरफ़ से जारी एक डिटेल्ड बयान में, कमीशन ने चेतावनी दी कि हाल के राजनीतिक और सुरक्षा फ़ैसलों का कुल असर बुनियादी अधिकारों को कम कर रहा है और सरकारी संस्थाओं में लोगों का भरोसा कमज़ोर कर रहा है।

एचआरसीपी ने 27वें संविधान संशोधन (executive control) के पास होने पर गहरी चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा कि यह कदम उन मामलों पर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल (executive control) बढ़ाकर न्यायिक आज़ादी को खतरे में डालता है, जिनमें दखल नहीं होना चाहिए। कमीशन ने कहा कि यह संशोधन चेक और बैलेंस के सिस्टम को बुरी तरह कमज़ोर करता है। खासकर ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक संस्थाएं पहले से ही दबाव में हैं। इसने सरकारी अधिकारियों के लिए ज़िंदगी भर की इम्युनिटी के नियम की आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि यह एक छोटे ग्रुप के बीच बिना रोक-टोक वाली पावर को इकट्ठा करता है और पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी से समझौता करता है। कमीशन ने दोहराया कि डेमोक्रेसी को मज़बूत करने और शासन में नागरिकों की सही भागीदारी पक्का करने के लिए मज़बूत, चुनी हुई लोकल सरकारें ज़रूरी हैं। बिगड़ते सिक्योरिटी माहौल पर बात करते हुए। एचआरसीपी ने ज़ोर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकवाद विरोधी कोशिशें बुनियादी आज़ादी और असहमति के अधिकार की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। इसने बलूचिस्तान और दूसरे इलाकों में लगातार इंटरनेट शटडाउन की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के ब्लैकआउट ने शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों और डेमोक्रेटिक जुड़ाव को कमज़ोर कर दिया है। इसे बिना देर किए हटाया जाना चाहिए। कमीशन ने केंद्र और राज्य सरकारों से अधिकारों का सम्मान करने वाली सिक्योरिटी पॉलिसी अपनाने, सरकारी लोगों द्वारा किए गए गलत कामों की बिना किसी भेदभाव के जांच करने और लोकल कम्युनिटी के साथ अच्छे से जुड़ने की अपील की।