मैं भारत की जीत के लिए भगवान से कर रही हूं प्रार्थना- आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी

आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के टाइटल डिसाइडर में इंडिया का सामना न्यूज़ीलैंड से हो रहा है। रविवार को होने वाले फ़ाइनल मैच से पहले फ़ैन प्रार्थना और आरती कर रहे हैं। लोगों ने आज वाराणसी के गंगा घाट पर आरती की और इंडियन टीम की जीत के लिए प्रार्थना की। आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि इंडिया जीते।

By Satish Singh 
नई दिल्ली। आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के टाइटल डिसाइडर में इंडिया का सामना न्यूज़ीलैंड से हो रहा है। रविवार को होने वाले फ़ाइनल मैच से पहले फ़ैन प्रार्थना और आरती कर रहे हैं। लोगों ने आज वाराणसी के गंगा घाट पर आरती की और इंडियन टीम की जीत के लिए प्रार्थना की। आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि इंडिया जीते। हमारे खिलाड़ी बेस्ट हैं और मुझे उम्मीद है कि वे जीतेंगे। हम हमेशा अपनी टीम के साथ खड़े हैं, चाहे कुछ भी हो।

पढ़ें :- T20 World Cup Final : फाइनल में न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता

जया किशोरी ने कहा कि संजू सेनसन बहुत अच्छा खेल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हर खिलाड़ी अपना बेस्ट देगा। फ़ाइनल में जाते हुए, इंडिया कुछ पहली चीज़ों का पीछा कर रहा है। पहला T20 वर्ल्ड कप टाइटल डिफेंड करना। पहला मेज़बान टीम T20 वर्ल्ड कप जीतना और पहली बार तीन T20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीतना। न्यूज़ीलैंड के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि स्टार-स्टडेड इंडियन बैटिंग लाइन-अप को कैसे शांत रखा जाए और जसप्रीत बुमराह की अचूक लाइन और लेंथ से कैसे निपटा जाए। इंडिया और न्यूज़ीलैंड ने फ़ाइनल में अलग-अलग रास्ते अपनाए। उन्होंने सेमीफाइनल में मजबूत बल्लेबाजी प्रदर्शन के दम पर प्रतियोगिता में प्रवेश किया। न्यूजीलैंड ग्रुप चरण में दक्षिण अफ्रीका से और सुपर आठ में इंग्लैंड से हार गया, लेकिन अंतिम चार में प्रभावी था। प्रोटियाज को 169/8 पर रोकने के बाद, न्यूजीलैंड ने 12.5 ओवर में नौ विकेट से जीत हासिल की, जिसमें फिन एलन के 33 गेंदों में बनाए गए शानदार शतक की बदौलत, टी20 विश्व कप में सबसे तेज शतक शामिल था। इस बीच भारत के लिए, जो ग्रुप चरण में परिपूर्ण थे, एकमात्र झटका सुपर आठ प्रतियोगिता के शुरूआती मैच में दक्षिण अफ्रीका से हार था। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल एक उच्च स्कोर वाला थ्रिलर था, जिसमें भारत ने 253/7 का स्कोर बनाया और इंग्लैंड सिर्फ सात रन से पीछे रह गया। ब्लैक कैप्स ने टी20 वर्ल्ड कप में भारत से एक भी मैच नहीं हारा है। उन्होंने 2007, 2016 और 2021 में जीत हासिल की है। हालांकि, मेजबान देश भारत में अपनी हालिया टी20I सीरीज़ में 4-1 की आरामदायक जीत के साथ हावी रहा।

