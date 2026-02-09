‘मैं मोदी का करियर खत्म नहीं करना चाहता’ अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे पर प्रधानमंत्री को आगे आकर देना चाहिए जवाब : कांग्रेस

नई दिल्ली। भारत और अमेरिकी ट्रे़ड डील (India-US Trade Deal) फ्रेम वर्क जारी होने के बाद से सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी एक महान व्यक्ति हैं। और वह ट्रंप से प्यार करते हैं। खैर मैं प्यार शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता।

इसी बीच मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी (Congress State President Jitu Patwari) ने एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दावा कि वह भारतीय पीएम मोदी (PM Modi) का राजनीतिक करियर खत्म कर सकते थे, एक बहुत ही चिंताजनक बयान है। जीतू पटवारी (Jitu Patwari) ने कहा कि एक ऐसे ट्रेड डील के तुरंत बाद, जिसने भारत के हितों से समझौता किया, यह गंभीर सवाल खड़े करता है।

उन्होंने कहा कि क्या ट्रंप ने पीएम मोदी (PM Modi) पर दबाव डालकर ट्रेड डील पर साइन करवाए? क्या एपस्टीन फाइलों (Epstein Files) में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के नाम होने की वजह से ट्रंप उनका करियर खत्म कर सकते थे? क्या प्रधानमंत्री किसी दबाव में हैं, और क्या अब PMO अमेरिकी राष्ट्रपति चला रहे हैं? जीतू पटवारी (Jitu Patwari) ने कहा कि ट्रेड डील और एपस्टीन फाइलों (Epstein Files) दोनों पर प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की चुप्पी गंभीर चिंताएं पैदा करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को आगे आकर जवाब देना चाहिए।