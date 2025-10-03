  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. ‘मुलायम सिंह के निधन के बाद मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी…’ आजम खान को हो रहा पछतावा

‘मुलायम सिंह के निधन के बाद मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी…’ आजम खान को हो रहा पछतावा

Azam Khan regrets not quitting politics: करीब दो साल के बाद जेल से बाहर आए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के पार्टी बदलने की चर्चाएं जोरों पर रही हैं। आजम खान को लेकर दावा किया जाता रहा है कि वह बसपा का दामन थाम सकते हैं। इस बीच आजम ने अपने भविष्य को लेकर खुलकर बात की। इसके साथ ही सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि उन्हे मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी।

By Abhimanyu 
Updated Date

Azam Khan regrets not quitting politics: करीब दो साल के बाद जेल से बाहर आए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के पार्टी बदलने की चर्चाएं जोरों पर रही हैं। आजम खान को लेकर दावा किया जाता रहा है कि वह बसपा का दामन थाम सकते हैं। इस बीच आजम ने अपने भविष्य को लेकर खुलकर बात की। इसके साथ ही सपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि उन्हे मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी।

पढ़ें :- भाजपा सरकार के काम को सिर्फ़ पक्षपात के चश्मे से नहीं, पीड़ा भरी आंख से भी देखा जाए: अखिलेश यादव

एक हिन्दी अखबार की खबर के अनुसार, आज़म खान ने कहा, ‘मुझे तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ही राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन मैं खुदगर्ज हो गया।’ उन्होंने कहा कि वजह थी कि लोगों का दर्द आंखों में था और कुछ काम अधूरे थे। इन कामों को पूरा करने की खुदगर्जी ने हमें बहुत जलील कराया। रामपुर के हालात बीते 10 सालों में काफी बिगड़ गए। सपा नेता ने आगे कहा कि उन्हें राजनीति छोड़नी चाहिए थी, लेकिन अब तो ऐसी स्थिति है कि ओखली में सिर दे दिया है। अब मूसल से क्या डरना है।

अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए आजम खान ने कहा कि वह नवाबों से लड़कर इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जो रानी विक्टोरिया के बराबर में बैठा करते थे। नवाबों की गद्दारी के कारण ही 1947 तक देश आजाद नहीं हो सका। 1857 में जब आजादी के नायक मेरठ से निकले तो रामपुर के नवाबों की सेना ने उन्हें रोक लिया। बसपा में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ये तो बचपने की बातें हैं।

आजम खान ने कहा कि वह तो पहले भी सपा से निकले नहीं थे बल्कि उन्हें निकाला गया था। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें मजबूरी में पार्टी से निकाला था और फिर मोहब्बत में वापस लिया। मुलायम सिंह का और उनका तो रिश्ता ही अलग था।

पढ़ें :- स्वदेशी अब केवल खादी तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की दिनचर्या का बन गया है पाठ: सीएम योगी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

महराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, ट्रॉली में उतरा करंट

महराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, ट्रॉली में उतरा...

'मुलायम सिंह के निधन के बाद मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी...' आजम खान को हो रहा पछतावा

'मुलायम सिंह के निधन के बाद मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी...'...

भाजपा सरकार के काम को सिर्फ़ पक्षपात के चश्मे से नहीं, पीड़ा भरी आंख से भी देखा जाए: अखिलेश यादव

भाजपा सरकार के काम को सिर्फ़ पक्षपात के चश्मे से नहीं, पीड़ा...

Video Viral : विजयादशमी पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन, दिखा हथियारों का जखीरा

Video Viral : विजयादशमी पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने...

आगरा में मूर्ति विसर्जन के दाैरान उटंगन नदी में 11 के डूबने की सूचना, गोताखोर को दो शव मिले, डूबे लोगों की तलाश जारी

आगरा में मूर्ति विसर्जन के दाैरान उटंगन नदी में 11 के डूबने...

स्वदेशी अब केवल खादी तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की दिनचर्या का बन गया है पाठ: सीएम योगी

स्वदेशी अब केवल खादी तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की दिनचर्या का...