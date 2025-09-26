आईसीसी ने हारिस रऊफ पर लगाया मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना, सलामी बल्लेबाज फरहान को दी चेतावनी

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (international cricket council) ने पाकिस्तान के आक्रामक बल्लेबाज हारिस रऊफ पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया है, जबकि सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan) को मौजूदा एशिया कप में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ सुपर फोर मैच के दौरान उनके विवादास्पद जश्न के हावभाव के लिए चेतावनी मिली है। पिछले रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान पर भारत की छह विकेट की जीत के दौरान फरहान और रऊफ की हरकत की काफी आलोचना हुई थी।

पहली पारी में अपना अर्धशतक बनाने के बाद फरहान ने गोली चलाने जैसा जश्न मनाया था, जबकि दूसरी पारी के पांचवें ओवर में रऊफ की अभिषेक शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल के साथ तीखी बहस हुई थी। आईसीसी के एक सूत्र ने शुक्रवार को दोनों की हरकत पर अंतिम फैसले का खुलासा किया और कहा कि हारिस रऊफ पर अपमानजनक भाषा के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आधिकारिक तौर पर आईसीसी और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट (Match Referee Andy Pycroft) के पास पाकिस्तान के क्रिकेटरों साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ उनके अनुचित कार्यों के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। भारतीय टीम ने दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, उनके अनुसार उनके आचरण ने मैदान पर स्वीकार्य व्यवहार की सीमा को पार कर लिया। रऊफ कई घटनाओं के लिए आलोचनाओं के घेरे में आए।

संजू सैमसन को आउट करने के बाद रऊफ ने आक्रामकता दिखाई। बाद में भारत के 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान, वह बाउंड्री रोप के पास खड़े थे और उन्होंने भारतीय दर्शकों के तानों का जवाब अपनी उंगलियां उठाकर “0-6” का संकेत देकर दिया, जो पाकिस्तान के निराधार दावों का संदर्भ था कि उन्होंने इस साल मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर चार दिवसीय संघर्ष के दौरान छह भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। पीसीबी 14 सितंबर को ग्रुप-स्टेज गेम के बाद पहलगाम घटना के संबंध में सूर्यकुमार की टिप्पणी के खिलाफ था, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया था। यह सही अवसर है समय निकालकर, हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हैं। हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। हम जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। आशा है कि वे हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें मौका मिलेगा, हम उन्हें मैदान पर मुस्कुराने का और कारण देंगे। सूर्यकुमार ने जीत के बाद कहा था।