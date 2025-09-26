ICC की सुनवाई हुई पूरी, हारिस रऊफ और साहिबज़ादा फ़रहान पर लग सकता है प्रतिबंध!

ICC Hearing on Sahibzada Farhan and Haris Rauf Aggressive gestures: बीसीसीआई ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ उकसाने वाले इशारों को लेकर आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर शुक्रवार को आईसीसी की सुनवाई पूरी हो गयी है। इस मामलों में दोनों खिलाड़ियों पर बड़ा जुर्माना या फिर प्रतिबंध लग सकता है। भारत के खिलाफ मैच में आपत्तिजनक इशारे करने वाले दोनों खिलाड़ियों ने अपनी गलती मानने से इंकार कर दिया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, टूर्नामेंट सूत्र ने बताया कि साहिबज़ादा फरहान और हारिस रऊफ़ की ICC सुनवाई पूरी, भारत के खिलाफ एशिया कप मैच के दौरान की गई हरकतों के लिए प्रतिबंध की संभावना है। भारत के खिलाफ मैच के दौरान अभद्र भाषा और आक्रामक हाव-भाव के लिए रऊफ़ पर जुर्माना लग सकता है। फरहान ने खुद को निर्दोष बताया, दावा किया कि उनके जातीय पख्तून समुदाय में गोलीबारी का जश्न मनाना पारंपरिक है।

फरहान ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सुपर 4 मैच के दौरान मैदान पर उनका गन सेलिब्रेशन राजनीति से प्रेरित नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि वह पठान हैं और पठानों में गन-सेलिब्रेशन आम बात है तो उन्होंने अपनी संस्कृति का उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपनी संस्कृति का सहारा लिया। इस दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाज ने उन्होंने विराट कोहली का नाम लेते हुए खुद को बचाने की कोशिश की।

भारत के खिलाफ फिफ्टी स्कोर करने बाद गन सेलिब्रेशन करने वाले फरहान ने कहा कि विराट कोहली भी इस तरह का जश्न मना चुके हैं तो उनके जश्न का कोई राजनीतिक मतलब क्यों निकाला जा रहा है? दूसरी तरफ, हारिस रऊफ ने मैच रेफरी से कहा कि 6-0 का मेरे लिए भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसे गलत कैसे माना जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा की आईसीसी एशिया कप में उकसाने वाले इशारे करने वाले इन खिलाड़ियों पर सख्त एक्शन लेता है या नहीं?