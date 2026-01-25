ICC T20 World Cup : आईसीसी ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का नया शेड्यूल किया जारी, बांग्लादेश हुआ आउट तो स्कॉटलैंड की लगी लाटरी

  1. हिन्दी समाचार
नई दिल्ली: आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप (ICC T20 World Cup 2026) के लिए एक अपडेटेड शेड्यूल (Updated Schedule)का ऐलान किया है, जिसे भारत और श्रीलंका को टूर्नामेंट 7 फरवरी से होस्ट करना है। इस टाइम टेबल का रिवीजन इसलिए किया गया है क्योंकि बांग्लादेश (Bangladesh) टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) से बाहर हो चुका है, और स्कॉटलैंड (Scotland) को उनकी जगह रिप्लेस कर दिया गया है।

स्कॉटलैंड के मुकाबले

बांग्लादेश (Bangladesh) की जगह स्कॉटलैंड (Scotland) को ग्रुप सी में इंग्लैंड, इटली, वेस्ट इंडीज़ और नेपाल के साथ शामिल किया गया। इससे पहले बांग्लादेश (Bangladesh) को कोलकाता में वेस्ट इंडीज़ (7 फरवरी), इटली (9 फरवरी), और इंग्लैंड (14 फरवरी) के खिलाफ खेलना था, इसके बाद 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के खिलाफ एक मैच होना था।

ग्रुप सी में स्कॉटलैंड के मुकाबले

तारीख                                         मैच                                           वेन्यू

7 फरवरी 2026                स्कॉटलैंड बनाम वेस्टइंडीज                     कोलकाता
14 फरवरी 2026                स्कॉटलैंड बनाम इंग्लैंड                         कोलकाता
17 फरवरी 2026              स्कॉटलैंड बनाम नेपाल                            मुंबई
19 फरवरी 2026               स्कॉटलैंड बनाम वेस्टइंडीज                    कोलकाता

शेड्यूल में हल्का बदलाव

नए शेड्यूल के तहत स्कॉटलैंड वही 4 टीमों के खिलाफ वही तारीखों और वेन्यूज पर मुकाबला करेगा। आईसीसी ने कंफर्म किया है कि सिर्फ टीम बदल गई है। मैच की तारीखें, वक्त और ग्रुप स्ट्रक्चर सहित बाकी सभी चीजें पहले की तरह ही हैं। टी-20 वर्ल्ड कप के किसी भी दूसरे मैच पर कोई असर नहीं पड़ा है।

नीचे देखें पूरा शेड्यूल

स्कॉटलैंड ने जताई खुशी

टी-20 वर्ल्ड कप का टिकट मिलने के बाद क्रिकेट सकॉटलैंड ने खुशी जताई है और इस ग्लोबल टूर्नामेंट की तैयारियों में जुट गई है। क्रिकेट स्कॉटलैंड की चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रूडी लिंडब्लेड ने आईसीसी का शुक्रिया अदा किया है। इसके अलावा बोर्ड के चेयरमैन विल्फ वॉल्श ने कहा उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ जय शाह की फोन आया था। स्कॉटलैंड की टीम भारत आने पहले इस ग्लोबल टूर्नामेंट की तैयारियां कर रहा है।

