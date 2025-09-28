‘आइ लव मोहम्मद’ के जुलूस में बच्चे मिले तो अभिभावकों पर लगेगी रासुका – पुलिस कमिश्नर का सख्त रुख़

  1. हिन्दी समाचार
कानपुर से शुरू हुआ ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। शुक्रवार को बरेली में  जुमे की नमाज के बाद लोगों के  भारी उपद्रव मचाया जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया।अब वहीं इस मामले पर  वाराणसी में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने आई लव मोहम्मद के जुलूस को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है।

बता दें पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा है कि ‘आइ लव मोहम्मद’ के जुलूस में बच्चे मिले तो उनके अभिभावकों को दंगाई समझा जाएगा। पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोपितों पर कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही इस बात का संदेश दिया गया है की बिना अनुमति के वो लोग जुलूस न निकालें और न हीं उसमें शामिल होगा। किसी ने ऐसा कृत्य किया तो उसकी नियति दंगा फैलाने की समझी जाएगी। फोर्स हाई अलर्ट पर है, अशांति फैलाने की एक चूक किसी को भी बहुत भारी पड़ेगी। बताया क‍ि इस मामले में कोई भी चूक को क्षमा नहीं किया जाएगा।

पुलिस कमिश्नर बरेली में बवाल और पुलिस के लाठी चर्चा की कार्रवाई के बाद वाराणसी में सुरक्षा तैयारियों को साझा किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ‘आइ लव मोहम्मद’ के जुलूस में किशोर ज्यादा निकल रहे हैं। मैं जानता हूँ पैरेंट्स किशोरों को आगे कर रहे हैं जिससे माहौल खराब हो सके । वाराणसी में यह कोशिश कामयाब नहीं होगी और पुलिस ऐसे अभिभावकों के खिलाफ रासुका लगाएगी। डीसीपी को स्पष्ट निर्देश है, कि आरएफ, पीएसी और पुलिस के साथ भ्रमण करें और उन्हें सख्ती का संदेश दें।

बताया कि दशाश्वमेध, लोहता और सिगरा थाना में जुलूस निकालने की हिमाकत पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी की जा रही है। एक दर्जन से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं। किसी ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वसूली उसकी संपत्ति से की जाएगी।

 

