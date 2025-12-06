  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘अगर TMC बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी तो BJP सत्ता में आकर उसे उखाड़ फेंकेगी…’ केशव प्रसाद मौर्या का बड़ा बयान

Bengal Babri Masjid Controversy: सस्पेंड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर आज बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारी में हैं। इसके लिए उनके समर्थक अलग जगहों से ईंट लेकर पहुंच रहे हैं। इस बीच, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर टीएमसी बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखेगी, तो BJP वहां सत्ता में आएगी और उस ईंट को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा।

पढ़ें :- बाबरी मस्जिद की नींव रखने घर से निकले हुमायूं कबीर, बोले- हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, पुलिस मेरे साथ

दरअसल, मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद शिलान्यास करने का ऐलान किया था। इसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मस्जिद बनाने के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी राज्य ममता बनर्जी सरकार को दी है।

बाबरी मस्जिद विध्वंस बरसी पर उसके नाम पर नई मस्जिद की नींव रखने से पहले सस्पेंड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने पत्रकारों से कहा, “…मैं आज बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा…मैं कुछ नहीं कहूंगा। पुलिस मेरा साथ दे रही है। मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है। कल कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, पुलिस मेरा साथ दे रही है। उन्होंने मुझे सिक्योरिटी दी है।”

सस्पेंड टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा, “सब ठीक है। दोपहर 12 बजे तक इंतज़ार करें; तब कुरान पढ़ना शुरू होगा। उसके बाद नींव का पत्थर रखा जाएगा। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा सहयोग मिल रहा है। मुर्शिदाबाद पुलिस और स्टेट पुलिस सभी मेरा साथ दे रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं।” बाबरी मंच पर जाने के दौरान, निलंबित टीएमसी विधायक ने कहा, “2024 में, मैंने घोषणा की थी कि मैं जल्द ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करूंगा।

पढ़ें :- बाबरी मस्जिद बनाने की बात कहने वाले MLA हुमायूं कबीर सस्पेंड, अब विधायक बनाएंगे नई पार्टी
