रूसी तेल खरीदा तो अगले हफ्ते से लगेगा 500 फीसदी टैरिफ! राष्ट्रपति ट्रंप ने नए बिल को दी मंजूरी

India-US Relations: अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 फीसदी टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि रूसी तेल खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मकसद से बनाए गए बिल को राष्ट्रपति ट्रंप ने मंजूरी दे दी है। इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही गयी है। हालांकि, ट्रंप ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

लिंडसे ग्राहम ने एक्स पोस्ट में लिखा, “आज प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर एक बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग के बाद, उन्होंने उस बाइपार्टीशन रूस प्रतिबंध बिल को मंज़ूरी दे दी है जिस पर मैं महीनों से सीनेटर ब्लूमथल और कई अन्य लोगों के साथ काम कर रहा था। यह सही समय पर होगा, क्योंकि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है और पुतिन सिर्फ़ बातें कर रहे हैं, और बेगुनाहों को मारना जारी रखे हुए हैं। यह बिल प्रेसिडेंट ट्रंप को उन देशों को सज़ा देने की अनुमति देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं, जिससे पुतिन की युद्ध मशीन को बढ़ावा मिल रहा है।”

ग्राहम ने आगे लिखा, “यह बिल प्रेसिडेंट ट्रंप को चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों के खिलाफ़ ज़बरदस्त ताकत देगा ताकि उन्हें सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जो यूक्रेन के खिलाफ़ पुतिन के खून-खराबे के लिए फाइनेंसिंग देता है। मुझे उम्मीद है कि अगले हफ़्ते की शुरुआत में ही इस पर ज़ोरदार बाइपार्टीशन वोटिंग होगी।” इससे पहले ग्राहम ने रविवार को दावा किया था कि अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने उन्हें रूस से कच्चे तेल की खरीद कम करने के बारे में बताया है और कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप से भारतीय वस्तुओं ‘टैरिफ घटाने को कहें।’ इस ग्राहम ने 500 फीसदी टैरिफ वाले प्रस्ताव के बारे में भी बताया था।