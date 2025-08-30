Beauty Hacks : बरसात में टूट-टूटकर झाड़ू हो गए हैं बाल, तो घबराएं नहीं; बस अपनाएं ये आसान उपाय

लगातार भारी बारिश होने के कारण अक्सर लोगों को बाल झड़ने की प्रॉबलम होती है। इसलिए अगर पिछले कुछ हफ्तों से आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं या टूटकर गिर रहे हैं, तो घबराएं नहीं, ये मानसून का ही असर है। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे क्यों बरसात में अक्सर क्यों बेजान और सामान्य से ज्यादा झड़ने लगते हैं बाल?

इन वजहों से भी झड़ते हैं बाल

– एसिड रेन और प्रदूषक: प्रदूषकों के साथ मिलकर बारिश का पानी बालों में नेचुरल केराटिन को खत्म कर देता है, जिससे बाल कमजोर हो जाते हैं।

– एक्स्ट्रा सीबम: नमी बालों में तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जिससे रोमछिद्र यानी पोर्स गंदगी और डेड स्किन सेल्स के कारण बंद हो जाते हैं, जिससे जड़ें और भी लूज हो जाती हैं।

– विटामिन डी में कमी: बरसात के दिनों में सूरज की रोशनी के कम संपर्क में आने से विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है, जिससे पोर्स का फंक्शन प्रभावित होता है।

ऐसे रखें बालों का ख्याल

– अगर बारिश में आपके बाल भीग जाते हैं, तो उन्हें तुरंत किसी माइल्ड शैम्पू से धो लें। इससे बाल फ्रेश और खुजली मुक्त रहेंगे।

– बालों के नेचुरली सूखने का इंतजार न करें। बाल धोने के तुरंत बाद सुखाने के लिए कम तापमान पर ड्रायर का इस्तेमाल करें।

– पसीने से तर स्कैल्प और चिपचिपे बालों से छुटकारा पाने के लिए रोजाना बाल धोएं।

– नियमित अंतराल पर ट्रिमिंग करवाएं। इससे बालों के सिरे हेल्दी रहेंगे और आपके बालों को अच्छा आकार मिलेगा।

– मानसून में हफ्ते में एक बार धोने से पहले स्कैल्प पर 5 मिनट के लिए ताजा एलोवेरा जेल लगाएं।

– हर बार बाल धोने से पहले बालों पर 5 मिनट तक तेल लगाएं। इससे बाल मुलायम और हेल्दी रहेंगे।

– बालों को खुला रहने दें, मानसून में बालों को हर समय बांधकर न रखें। इससे बाल और स्कैल्प पसीने से तर हो जाते हैं और समस्याएं पैदा होती हैं।

– गीले बालों में बाहर न निकलें। नमी, धूल और प्रदूषण बालों पर बुरा असर डाल सकते हैं।

– इस मौसम में स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बचें। ये प्रोडक्ट्स स्कैल्प पर जम जाते हैं और जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं।