'मुझे उन टीमों की ज्यादा चिंता है जिन्हें अभिषेक शर्मा का सामना करना है...' कप्तान सूर्या ने आलोचकों को दिया करारा जवाब

Indian Captain's PC before the match against SA : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में भारत को अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। इस स्टेज में सभी टीमों के लिए हर एक मैच जीतना काफी अहम होगा। इस बीच, भारतीय बल्लेबाजों खासकर अभिषेक शर्मा की फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से एक दिन पहले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस वार्ता में भारतीय बल्लेबाजी को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। सूर्या ने कहा, “हम किसी भी विकेट के हिसाब से ढलने के लिए तैयार हैं। हम अब तक मुश्किल पिचों पर खेले हैं, हम जानते हैं कि हमें उन पर किस तरह की बैटिंग की ज़रूरत है।” उन्होंने कहा, “हम धमाकेदार शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम ऐसी टीम नहीं बनना चाहते जो लगातार हिटिंग करे। हमें स्मार्ट क्रिकेट भी खेलना होगा, हमारे पास 60-70 रन बनाने के लिए काफी फायरपावर है। जिस दिन हमें अच्छी शुरुआत मिलेगी, हम एग्रेसिव हो जाएंगे।”
प्रेस वार्ता में अभिषेक शर्मा की फॉर्म को लेकर सवाल किया गया, जो पिछले तीन मैचों में शून्य पर आउट हुए हैं। इस पर भारतीय कप्तान ने कहा, “मुझे गेम में जाने में कोई चिंता नहीं है। मुझे उन लोगों की चिंता है जो अभिषेक शर्मा के बारे में चिंता कर रहे हैं। मुझे उन टीमों की ज़्यादा चिंता है जो बाद में उसका सामना करेंगी। उसने पिछले साल सब कुछ किया, अब समय आ गया है कि हम भी उसका बदला चुकाएं।”
स्पिन के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी को लेकर उन्होंने कहा, “इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बॉलिंग करता है, राइट आर्म ऑफ़ स्पिनर या कोई और। हम इतना खेल चुके हैं कि जानते हैं कि किसी का भी सामना कैसे करना है। बैट्समैन का अपनी-अपनी कैपेसिटी में अपना गेमप्लान होता है और वे जानते हैं कि क्या करना है। ऑफ़ स्पिनर्स के ख़िलाफ़ उतार-चढ़ाव रहे हैं।” संजू के बारे में उन्होंने कहा, “सब कुछ अच्छा चल रहा है। टीम से उम्मीदें काफी ज़्यादा हैं लेकिन विकेट थोड़े अलग हैं। हमें हर बार 250 रन बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे चलकर सरफेस चैलेंज का सामना करेंगे।”
तिलक वर्मा को लेकर सूर्य कुमार ने कहा, “टीम मैनेजमेंट ने तिलक को इसी तरह खेलने को कहा है। अगर 2 विकेट गिर जाते हैं, तो उसे कुछ ओवर खेलने होंगे और पीछे हटना होगा। मुझे यकीन है कि वह जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, उससे खुश नहीं होगा, वह प्रैक्टिस में कड़ी मेहनत कर रहा है लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है।” उन्होंने आगे कहा, “ओपनर्स को छोड़कर, 3-8 को फ्लेक्सिबल रहना होगा। अगर 8-9 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरता है तो आप दुबे या पांड्या को खेलते हुए देख सकते हैं। मेरी पोजीशन भी फ्लेक्सिबल है।”
साउथ अफ्रीका के खिलाफ गेम प्लान
साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 मैच से पहले भारतीय कप्तान ने कहा, “स्पिनरों ने सभी विरोधी टीमों के खिलाफ अच्छा किया है। मैं यह नहीं कह सकता कि हमें साउथ अफ्रीका पर बढ़त मिलेगी, लेकिन हमारे पास कुछ प्लान हैं और अगर उन्हें लागू किया गया तो यह बहुत अच्छा होगा।” उन्होंने कहा, “यह कहना बहुत मुश्किल है कि कोई प्रेशर नहीं है। जब आप अपनी ज़मीन पर खेल रहे होते हैं तो पक्का प्रेशर होता है। साथ ही, हर कोई इससे अलग तरह से डील करता है। हम इसे सिंपल रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम प्रेजेंट और ग्राउंडेड रहने की कोशिश करते हैं। USA के खिलाफ हमें एक अच्छा वेक अप कॉल मिला जिससे हमें मोमेंट में रहने और ज़्यादा न सोचने में मदद मिली।
टॉस की भूमिका पर सूर्य कुमार ने आगे कहा, “टॉस को अब ओवररेटेड माना जाता है। अगर आप पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग करते हैं, तो ओस होने पर भी आप इस बॉलिंग यूनिट के साथ अच्छा डिफेंड कर पाएंगे।”