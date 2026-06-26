  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. Immunity-boosting litchi :  अमृत समान लीची त्वचा में लाए चमक, इम्यूनिटी बूस्टर गुणों से भरपूर

Immunity-boosting litchi :  अमृत समान लीची त्वचा में लाए चमक, इम्यूनिटी बूस्टर गुणों से भरपूर

लीची (Litchi) गर्मियों का एक लाजवाब फल है जो स्वाद के साथ-साथ शरीर को तुरंत एनर्जी और पोषण देता है। इसके बेहतरीन गुणों के साथ-साथ कुछ नुकसान भी जुड़े हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लीची विटामिन सी, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Immunity-boosting litchi :  लीची (Litchi) गर्मियों का एक लाजवाब फल है जो स्वाद के साथ-साथ शरीर को तुरंत एनर्जी और पोषण देता है। इसके बेहतरीन गुणों के साथ-साथ कुछ नुकसान भी जुड़े हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लीची विटामिन सी, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। संतुलित मात्रा में इसका सेवन सेहत के लिए अमृत समान है, लेकिन अत्यधिक या गलत तरीके से खाने पर यह ब्लड शुगर लेवल को गंभीर रूप से गिरा सकता है।

पढ़ें :- उमस भरी गर्मी में घंटों टिका रहेगा फाउंडेशन, जाने आसान और असरदार उपाय

तासीर : लीची की तासीर गर्म होती है इसलिए इसे खाने से पहले कुछ देर के लिए पानी में डालकर छोड़ दें।
स्किन ग्लो : इसके एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं जिससे समय से पहले झुर्रियां नहीं आतीं।

सेवन का सही नियम : एक वयस्क के लिए दिनभर में 8 से 10 पूरी तरह पकी हुई लीची खाना पूरी तरह सुरक्षित है। बच्चों को इसे हमेशा कुछ खिलाने के बाद ही दें।

वेट मैनेजमेंट : पानी की अधिकता और कम कैलोरी के कारण यह वजन नियंत्रित रखने में मददगार है।

पढ़ें :- चेन्नई के मरीना बीच पर CM विजय ने लगाई एंटी ड्रग मैराथन में दौड़, 30 मिनट में 6 किमी की दूरी तय कर पेश की लोगों के लिए मिसाल
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Immunity-boosting litchi :  अमृत समान लीची त्वचा में लाए चमक, इम्यूनिटी बूस्टर गुणों से भरपूर

Immunity-boosting litchi :  अमृत समान लीची त्वचा में लाए चमक, इम्यूनिटी बूस्टर...

Ice apple Benefits : बर्फ जैसा दिखने वाला ये फल गर्मी में देता है ठंडक, लोग कहते हैं नेचुरल समर कूलर

Ice apple Benefits : बर्फ जैसा दिखने वाला ये फल गर्मी में...

आमरस या मैंगो शेक? जानें गर्मियों में सेहत के लिए कौन सा ड्रिंक है बेस्ट

आमरस या मैंगो शेक? जानें गर्मियों में सेहत के लिए कौन सा...

हिमाचल में सड़कों पर उतरे मिड-डे मील वर्कर्स, ठप हुई स्कूलों की रसोई

हिमाचल में सड़कों पर उतरे मिड-डे मील वर्कर्स, ठप हुई स्कूलों की...

समोसे पर ब्रश से रंग लगाया जा रहा है! वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाई हलचल

समोसे पर ब्रश से रंग लगाया जा रहा है! वायरल वीडियो ने...

Sugar apple : पोषक तत्वों का खजाना है शरीफा, फल के साथ पत्तियां भी फायदेमंद

Sugar apple : पोषक तत्वों का खजाना है शरीफा, फल के साथ...