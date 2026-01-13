साल 2025 में एक लाख से ज़्यादा लोगों का अमेरिका जाने का सपना टूटा, 8000 स्टूडेंट रहे शामिल

US revokes over 100,000 visas in 2025: अमेरिका ने 2025 में इमिग्रेशन पर रोक लगाने की अपनी बड़ी कोशिशों के तहत, आपराधिक गतिविधियों का हवाला देते हुए, 100,000 से ज़्यादा वीज़ा रद्द कर दिए हैं, जिनमें लगभग 8,000 स्टूडेंट्स के वीज़ा भी शामिल हैं। विदेश विभाग ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "हम अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए इन बदमाशों को देश से निकालते रहेंगे।"
अमेरिका की ओर से एक बयान में कहा, “विदेश विभाग ने अब 100,000 से ज़्यादा वीज़ा रद्द कर दिए हैं, जिनमें लगभग 8,000 स्टूडेंट वीज़ा और 2,500 स्पेशल वीज़ा उन लोगों के लिए हैं जिनका आपराधिक गतिविधियों के लिए अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सामना हुआ था।” उन्होंने कहा, “इसमें उन हजारों विदेशी नागरिकों के वीज़ा शामिल हैं जिन पर अपराधों का आरोप लगा है या दोषी ठहराया गया है, जिसमें हमला, चोरी और नशे में गाड़ी चलाना शामिल है।”
विदेश विभाग के प्रिंसिपल डिप्टी स्पोक्सपर्सन टॉमी पिगोट ने कहा कि एक साल से भी कम समय में, ट्रंप प्रशासन ने 100,000 से ज़्यादा वीज़ा रद्द कर दिए हैं। फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में रद्द किए गए वीज़ा की संख्या 2024 में रद्द किए गए 40,000 वीज़ा से दोगुनी से भी ज़्यादा है, जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन का आखिरी साल था। ज़्यादातर वीज़ा उन बिज़नेस और टूरिस्ट यात्रियों के रद्द किए गए जिन्होंने अपने वीज़ा की अवधि से ज़्यादा समय तक देश में बिताया था।