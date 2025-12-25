2029 में वह और उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर दोनों संसद में साथ बैठेंगे : करण भूषण

  1. हिन्दी समाचार
यूपी के गोंडा जिले में गुरुवार, 25 दिसंबर को सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस मौके पर कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह (BJP MP Karan Bhushan Singh) ने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2029 में वह और उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) दोनों बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और संसद में साथ बैठेंगे।

By शिव मौर्या 
Updated Date

गोंडा: यूपी के गोंडा जिले में गुरुवार, 25 दिसंबर को सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए। इस मौके पर कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह (BJP MP Karan Bhushan Singh) ने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2029 में वह और उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) दोनों बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और संसद में साथ बैठेंगे। सांसद ने स्पष्ट किया कि यह दोनों चुनाव बीजेपी के ही किसी सीट से लड़ेंगे।

करण भूषण सिंह (Karan Bhushan Singh) ने कोल्ड सिरप मामले पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार है और मामले की जांच महाराज की निगरानी में चल रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और बुलडोजर चलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दोषी चाहे पार्टी का ही क्यों न हो, उसे बचाया नहीं जाएगा। यह बयान पार्टी की नीतियों और कानून के प्रति कड़े रुख को दर्शाता है।

बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) को टिकट नहीं दिया था। इसके बजाय उनकी जगह उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह (Karan Bhushan Singh) को उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने चुनाव जीतकर संसद में जगह बनाई। उस समय बीजेपी के लिए यह निर्णय विशेष रूप से संवेदनशील था, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पर महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए थे। पार्टी की छवि और महिला सुरक्षा के मुद्दों को देखते हुए उन्हें टिकट न देना बेहतर विकल्प माना गया।

करण भूषण सिंह (Karan Bhushan Singh) ने अपने भाषण में खेल महोत्सव के महत्व और युवा खिलाड़ियों की उपलब्धियों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से युवा न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि उनमें अनुशासन और टीम भावना भी विकसित होती है। सांसद ने युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे मेहनत और लगन से खेलों में आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें।

