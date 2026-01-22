लखीमपुर खीरी में  भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन , कानूनगो घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार

लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जिले (Lakhimpur Kheri District) में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम (Anti-Corruption Team) ने एक कानूनगो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही जिले की मोहम्मदी तहसील (Mohammadi Tehsil) में पुलिस व एंटी करप्शन टीम (Anti-Corruption Team) ने संयुक्त रूप से की। मामला मोहम्मदी तहसील (Mohammadi Tehsil) क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां आरोपी कानूनगो भूपेंद्र सिंह (Kanungo Bhupendra Singh) ने खेत की मेढ बंदी के नाम पर किसान से 5000 (पांच हजार) रुपये की रिश्वत मांग की थी।

शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम (Anti-Corruption Team) ने जाल बिछाया और तय योजना के तहत आरोपी कानूनगों को रिश्वत लेते समय रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू करके आरोपी को जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। एंटी करप्शन (Anti-Corruption Team) की इस कार्रवाई से जहां प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है, वहीं आम जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई इस पहल की सराहना की है।

रिपोर्ट: शुभम शक्ति धर त्रिपाठी, लखीमपुर खीरी