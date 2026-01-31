पटना NEET छात्रा की मौत का मामला, नीतीश सरकार ने की CBI जांच की सिफ़ारिश

Patna NEET student death: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत अब आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या मानी गई है, क्योंकि बिहार सरकार ने NEET छात्र हत्याकांड की जांच CBI को सौंपने का फैसला किया है। मृतका के परिजनों ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में एसआईटी खुलासा नहीं कर पायी थी। जिसके बाद विपक्ष सरकार को बजट सत्र में घेरने की तैयारी में था।

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शनिवार को NEET छात्र हत्याकांड की जांच CBI को सौंपने की सिफारिश की जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से पटना में हुए NEET छात्रा की हत्या के मामले (कांड संख्या- 14/26) को CBI से जांच का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए।”

सरकार के फैसला पर बिहार के मंत्री ज़मा खान ने कहा, “हमारे नेता जो भी फैसले लेते हैं, वे निश्चित रूप से बिहार के लोगों के हित में होते हैं। उनकी (नीतीश कुमार की) मांग सही है। अब तक उनके फैसले बिहार के हित में रहे हैं, और भविष्य में भी वे ऐसा ही करते रहेंगे।”