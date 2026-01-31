  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. पटना NEET छात्रा की मौत का मामला, नीतीश सरकार ने की CBI जांच की सिफ़ारिश

पटना NEET छात्रा की मौत का मामला, नीतीश सरकार ने की CBI जांच की सिफ़ारिश

Patna NEET student dies : पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत अब आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या मानी गई है, क्योंकि बिहार सरकार ने NEET छात्र हत्याकांड की जांच CBI को सौंपने का फैसला किया है। मृतका के परिजनों ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में एसआईटी खुलासा नहीं कर पायी थी। जिसके बाद विपक्ष सरकार को बजट सत्र में घेरने की तैयारी में था।  

By Abhimanyu 
Updated Date

Patna NEET student death: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत अब आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या मानी गई है, क्योंकि बिहार सरकार ने NEET छात्र हत्याकांड की जांच CBI को सौंपने का फैसला किया है। मृतका के परिजनों ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में एसआईटी खुलासा नहीं कर पायी थी। जिसके बाद विपक्ष सरकार को बजट सत्र में घेरने की तैयारी में था।

पढ़ें :- Video : पवन सिंह ने दोस्त की बर्थडे पार्टी में खोया आपा, शख्स की तरफ गुस्से में आगे बढ़े तो गार्ड्स और लोगों ने रोका

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शनिवार को NEET छात्र हत्याकांड की जांच CBI को सौंपने की सिफारिश की जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से पटना में हुए NEET छात्रा की हत्या के मामले (कांड संख्या- 14/26) को CBI से जांच का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए।”

सरकार के फैसला पर बिहार के मंत्री ज़मा खान ने कहा, “हमारे नेता जो भी फैसले लेते हैं, वे निश्चित रूप से बिहार के लोगों के हित में होते हैं। उनकी (नीतीश कुमार की) मांग सही है। अब तक उनके फैसले बिहार के हित में रहे हैं, और भविष्य में भी वे ऐसा ही करते रहेंगे।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

'मुसलमानों को गाली देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा...' बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दी नसीहत

'मुसलमानों को गाली देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा...' बागेश्वर धाम...

पटना NEET छात्रा की मौत का मामला, नीतीश सरकार ने की CBI जांच की सिफ़ारिश

पटना NEET छात्रा की मौत का मामला, नीतीश सरकार ने की CBI...

फिल्म निर्माता पा रंजीत राज्य फिल्म पुरस्कार पर उठाए सवाल, कहा- क्या पुरस्कार संगठन वास्तव में निष्पक्ष काम करते है

फिल्म निर्माता पा रंजीत राज्य फिल्म पुरस्कार पर उठाए सवाल, कहा- क्या...

‘डबल इंजन’ ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे...स्वतंत्र ​देव सिंह और बृजभूषण राजपूत के बीच विवाद पर बोले अखिलेश यादव

‘डबल इंजन’ ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे...स्वतंत्र ​देव सिंह...

मंत्री अगर काम नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं...जल जीवन मिशन के काम पर सवाल उठाते हुए बोले भाजपा विधायक

मंत्री अगर काम नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं...जल जीवन मिशन के...

VIDEO: हिंदू युवक पर लोग बना रहे थे धर्मांतरण का दबाव, पुलिस से की कई बार शिकायत, मदद न मिलने पर फंदा लगा की आत्महत्या

VIDEO: हिंदू युवक पर लोग बना रहे थे धर्मांतरण का दबाव, पुलिस...