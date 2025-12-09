पहले टी20 मैच में सूर्या ब्रिगेड ने साउथ अफ्रीका को 101 रनों से हराया, हार्दिक बैटिंग और बॉलिंग दोनों में चमके

  1. हिन्दी समाचार
हार्दिक पांड्या के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कटक में खेले गए पहले टी20 मैच में 101 रनों के बड़े अंतर से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या के नाबाद अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में छह विकेट पर 175 रन बनाए।

संतोष सिंह 
Updated Date

कटक। हार्दिक पांड्या के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को कटक में खेले गए पहले टी20 मैच में 101 रनों के बड़े अंतर से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या के नाबाद अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में छह विकेट पर 175 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 12.3 ओवर में 74 रन पर ढेर हो गई। भारत ने इस तरह बड़ी जीत दर्ज करते हुए पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।

दक्षिण अफ्रीका की बड़ी हार 

दक्षिण अफ्रीका टी20 में अपने न्यूनतम स्कोर पर ढेर हो गया। दक्षिण अफ्रीका की टीम का यह सबसे छोटे प्रारूप में न्यूनतम स्कोर है। इससे पहले उसका न्यूनतम स्कोर 87 रन था जो 2022 में उसने भारत के खिलाफ ही बनाया था। दक्षिण अफ्रीका को छठी बार टी20 में 100+ रनों से हार का सामना करना पड़ा है जिसमें से तीन बार उसे भारत के खिलाफ 100+ रनों से हार मिली है। भारत की यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रनों के लिहाज से तीसरी बड़ी जीत है। भारत ने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका को 2024 में 135 रनों से और 2023 में 106 रनों से हराया है।

दक्षिण अफ्रीका भारत के खिलाफ टी20 में सबसे कम स्कोर पर ऑलआउट होने वाली चौथी टीम बनी। भारत के खिलाफ यूएई की टीम इस साल 57 रन पर ऑलआउट हुई थी, जबकि 2023 में न्यूजीलैंड की टीम 66 रन पर ऑलउट हुई थी। भारत ने आयरलैंड को 2018 में 70 रन पर ऑलआउट किया था।

दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने किया निराश

लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पावरप्ले में ही तीन विकेट गंवा दिए। दक्षिण अफ्रीका ने इसके बाद नियमित रूप से विकेट गंवाए और उसका कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी इतनी खराब रही कि उसके सिर्फ चार बल्लेबाज दहाई अंक का आंकड़ा छू सके। दक्षिण अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाए, जबकि कप्तान एडेन मार्करम ने 14, ट्रिस्टन स्टब्स ने 14 और मार्को यानसेन ने 12 रन बनाए।

बुमराह ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में पूरे किए 100 विकेट

दिलचस्प बात यह रही कि भारत के सभी गेंदबाजों को सफलताएं मिली। इस दौरान बुमराह ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे किए और वह ऐसा करने वाले अर्शदीप के बाद भारत के दूसरे गेंदबाज गेंदबाज बने। वहीं, बुमराह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100+ विकेट लेने वाले पहले भारतीय और ओवरऑल पांचवें गेंदबाज हैं। उनसे पहले लसिथ मलिंगा, टिम साउथी, शाकिब अल हसन और शाहीन अफरीदी ऐसा कर चुके हैं। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को दो-दो विकेट मिले। वहीं, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या को एक-एक सफलता मिली।

हार्दिक ने बल्ले से दिखाया दम

इससे पहले, भारतीय टीम के अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में शानदार प्रदर्शन किया। हार्दिक ने बल्ले से दम दिखाया और नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली जिससे भारत दक्षिण अफ्रीका के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख सका। हार्दिक ने इसके साथ ही टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 छक्के पूरे कर लिए और वह रोहित शर्मा और विराट कोहली की बराबरी पर पहुंच गए। भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 28 गेंदों पर छह चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 59 रन बनाए। हार्दिक एशिया कप के दौरान क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण दो महीने से अधिक समय तक बाहर रहे और उन्होंने इस मैच से वापसी की। हार्दिक ने वापसी पर चमक बिखेरी

हार्दिक ने वापसी पर चमक बिखेरी और टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 छक्के पूरे करने वाले चौथे भारतीय बने। हार्दिक से पहले रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और विराट कोहली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100+ छक्के लगाए हैं। टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित के नाम है जिन्होंने इस प्रारूप में 205 छक्के लगाए हैं। सूर्यकुमार दूसरे स्थान पर हैं जिन्होंने 155 छक्के लगाए हैं। कोहली ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में 124 छक्के जड़े हैं।

भारत की पारी

भारत के लिए हार्दिक के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। भारत के लिए हार्दिक के अलावा तिलक वर्मा ने 26, अक्षर पटेल ने 23, अभिषेक शर्मा ने 17, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 12 और शिवम दुबे ने 10 रन बनाए। वहीं, जितेश शर्मा 10 रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका की ओर से लुंगी एनगिडी ने तीन विकेट लिए, जबकि लुथो सिपाम्ला को दो और डोनोवान फरेरा को एक विकेट मिला।

