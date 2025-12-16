IPL ऑक्शन में प्रशांत वीर ने 30 लाख से 14.20 करोड़ तक पहुंकर मचाया तहलका, रचा इतिहास

आईपीएल ऑक्शन (IPL Auction) में जैसे ही 20 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर (Spin all-rounder Prashant Veer) का नाम अबू धाबी (Abu Dhabi) में पुकारा गया, किसी को अंदाजा नहीं था कि 30 लाख की बेस प्राइस वाली यह बोली कुछ ही मिनटों में 14.2 करोड़ तक पहुंच जाएगी।
नई दिल्ली। आईपीएल ऑक्शन (IPL Auction) में जैसे ही 20 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर (Spin all-rounder Prashant Veer) का नाम अबू धाबी (Abu Dhabi) में पुकारा गया, किसी को अंदाजा नहीं था कि 30 लाख की बेस प्राइस वाली यह बोली कुछ ही मिनटों में 14.2 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस बोली के साथ ही आईपीएल ऑक्शन (IPL Auction) में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी का रिकॉर्ड टूट गया। अबू धाबी (Abu Dhabi) में हुई मिनी नीलामी अमेठी के लिए गर्व का पल लेकर आई। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 14.20 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में अपनी टीम में शामिल किया।
संग्रामपुर के गूजीपुर गांव निवासी प्रशांत वीर की इस ऐतिहासिक कामयाबी से न सिर्फ पैतृक गांव बल्कि पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। उनकी सफलता के पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत और अनुशासन छिपा है। प्रशांत वीर (Prashant Veer) की प्राथमिक शिक्षा ब्लॉक संग्रामपुर स्थित भारद्वाज एकेडमी और केपीएस स्कूल से हुई। बचपन से ही उनमें क्रिकेट के प्रति विशेष रुचि दिखाई देने लगी थी। शहर के डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में तैनात क्रिकेट कोच गालिब अंसारी के मार्गदर्शन में उन्होंने क्रिकेट की विधिवत तैयारी शुरू की।
प्रतिभा को निखारने के बाद उनका चयन स्पोर्ट्स हॉस्टल मैनपुरी में हुआ, जहां से उन्होंने कक्षा नौ और 10 की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने सहारनपुर से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके साथ ही प्रशांत वीर (Prashant Veer) स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया (School Federation of India) की अंडर-19 टीम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। हाल ही में उनका चयन रणजी में हो चुका है। आईपीएल जैसी बड़ी लीग में इतनी बड़ी बोली लगना यह साबित करता है कि प्रशांत वीर (Prashant Veer) में भविष्य का स्टार बनने की पूरी क्षमता है। उनकी इस उपलब्धि ने अमेठी के युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की नई प्रेरणा दी है।
सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़
प्रशांत वीर (Prashant Veer) के आईपीएल 2026 (IPL 2026) की मिनी नीलामी में रिकॉर्ड बोली की जानकारी मिलते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई। अमेठी सहित पूरे प्रदेश के लोगों ने फेसबुक, एक्स , इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए पोस्ट साझा कर खुशी जाहिर की। खेल प्रेमियों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और युवाओं ने प्रशांत वीर को अमेठी का गौरव बताते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। लोग इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हुए बधाई संदेश दे रहे हैं।
युवराज को मानते हैं आदर्श
प्रशांत वीर (Prashant Veer) पूर्व भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। वे बचपन से उनको खेलते देखकर बड़े हुए हैं। प्रशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह युवराज सिंह की तरह भारत के लिए खेलना चाहते हैं।
घरेलू क्रिकेट में धमाल मचा रहे प्रशांत
उत्तर प्रदेश के प्रशांत फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) में खेल रहे हैं। वह शानदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। 20 वर्षीय खिलाड़ी ने अब तक दो प्रथम श्रेणी और नौ टी20 मुकाबले खेले हैं। इनमें उन्होंने क्रमश: सात और 112 रन बनाए हैं। वहीं, दोनों प्रारूपों में वह क्रमश: 2 और 12 विकेट अपने नाम कर चुके हैं।