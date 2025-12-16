IPL ऑक्शन में प्रशांत वीर ने 30 लाख से 14.20 करोड़ तक पहुंकर मचाया तहलका, रचा इतिहास

नई दिल्ली। आईपीएल ऑक्शन (IPL Auction) में जैसे ही 20 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर (Spin all-rounder Prashant Veer) का नाम अबू धाबी (Abu Dhabi) में पुकारा गया, किसी को अंदाजा नहीं था कि 30 लाख की बेस प्राइस वाली यह बोली कुछ ही मिनटों में 14.2 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इस बोली के साथ ही आईपीएल ऑक्शन (IPL Auction) में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी का रिकॉर्ड टूट गया। अबू धाबी (Abu Dhabi) में हुई मिनी नीलामी अमेठी के लिए गर्व का पल लेकर आई। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 14.20 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में अपनी टीम में शामिल किया।

संग्रामपुर के गूजीपुर गांव निवासी प्रशांत वीर की इस ऐतिहासिक कामयाबी से न सिर्फ पैतृक गांव बल्कि पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। उनकी सफलता के पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत और अनुशासन छिपा है। प्रशांत वीर (Prashant Veer) की प्राथमिक शिक्षा ब्लॉक संग्रामपुर स्थित भारद्वाज एकेडमी और केपीएस स्कूल से हुई। बचपन से ही उनमें क्रिकेट के प्रति विशेष रुचि दिखाई देने लगी थी। शहर के डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में तैनात क्रिकेट कोच गालिब अंसारी के मार्गदर्शन में उन्होंने क्रिकेट की विधिवत तैयारी शुरू की।