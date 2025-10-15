IND vs AUS 1st ODI: भारत पर्थ में पहली बार खेलेगा वनडे, यहां ऑस्ट्रेलिया का अब तक रिकॉर्ड शर्मनाक

IND vs AUS 1st ODI: भारतीय टीम आगामी वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुकी है। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेकते हुए नजर आएंगे। तीन वनडे मैचों सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जाना है, जहां मेहमान टीम पहला वनडे खेलेगी। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ में वनडे रिकॉर्ड बेहद शर्मनाक रहा है, जो भारत के दृष्टिकोण से एक अच्छा पहलू है।

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैदान ने अब तक तीन वनडे मैच आयोजित किए गए हैं, लेकिन मेजबानी टीम को तीनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। पर्थ में पहला वनडे जनवरी 2018 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इस करीब मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 12 रनों से मात दी थी। इसके बाद उसी साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में मेजबान टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 152 रनों के स्कोर पर ढेर हो गयी थी।

पर्थ में आखिरी वनडे पिछले साल नवंबर में खेला गया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी तेज गेंदबाजी के सामने 140 रनों पर ही ढेर हो गयी थी। पाकिस्तान ने इस मैच को 8 विकेट से अपने नाम किया था। पर्थ स्टेडियम में खेले गए तीन 50 ओवरों के अंतरराष्ट्रीय मैचों में तेज़ गेंदबाज़ों का दबदबा रहा है, उन्होंने स्पिनरों की तुलना में पांच गुना ज़्यादा विकेट लिए हैं, जबकि इकॉनमी रेट कम रही है।