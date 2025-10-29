IND vs AUS 1st T20 : भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 मैच बारिश से धुला, कप्तान सूर्या ने बनाया खास रिकॉर्ड

IND vs AUS 1st T20 : कैनबरा में भारी बारिश की वजह से भारत (India) और ऑस्ट्रेलिया (Australia) का पहला टी20 मैच बुधवार को रद हो गया है। इस मैच का कोई परिणाम नहीं निकला। अब दूसरा टी20 मैच 31 अक्टूबर यानी शुक्रवार को मेलबर्न में खेला जाना है।

सूर्या ने बनाया खास रिकॉर्ड

भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Indian T20 captain Suryakumar Yadav) ने ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ पहले टी20 मैच में बारिश होने से पहले तक कुल 2 सिक्स लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने टी20 इंटरनेशनल (T20 International) में अपने 150 प्लस छक्के पूरे किए। ऐसा करने वाले वह दूसरे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले ये कारनामा पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Former captain Rohit Sharma) ने कर चुके हैं।

टी20 इंटरनेशनल में 150+ छक्के लगाने वाले बैटर

205- रोहित शर्मा

187- मुहम्मद वसीम

173- मार्टिनगुप्टिल

172- जोस बटलर

150- सूर्यकुमार यादव*

बता दें कि केवल मुहम्मद वसीम ही सूर्या (86 पारियां, 1649 गेंदें) – 66 पारियां और 1543 गेंदें से तेज 150वें सिक्स जड़ने के मामले में आगे हैं।