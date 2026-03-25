गूगल में ट्रेंड करने वाली न्यूजीलैंड की स्टार बल्लेबाज अमेलिया केर ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया?

केर ने कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम किया?

स्पोर्ट्स डेस्क, पर्दाफाश। न्यूजीलैंड की स्टार ऑलराउंडर अमेलिया केर ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो अब तक कोई भी बल्लेबाज—चाहे पुरुष हो या महिला—नहीं कर सका था। केर ने लगातार 10 पारियों में 30 या उससे अधिक रन बनाकर नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल,वेलिंग्टन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में उन्होंने 29 गेंदों पर 31 रन की संयमित पारी खेली और एक बार फिर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इससे पहले गेंदबाजी में भी उन्होंने चार ओवर में 32 रन देकर एक विकेट लिया, जिससे दक्षिण अफ्रीका की टीम 159 रन तक ही सिमट गई।

केर की इस निरंतरता ने चमारी अटापट्टू और रेबेका ब्लेक के संयुक्त रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। उनकी बल्लेबाजी का यह सिलसिला पिछले दो वर्षों से लगातार जारी है, जिसमें उन्होंने कई अहम पारियां खेलते हुए टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। इस सीरीज में भी केर का बल्ला जमकर बोला है। उन्होंने हर मुकाबले में उपयोगी योगदान देते हुए दिखाया कि वह सिर्फ बड़ी पारियां ही नहीं, बल्कि लगातार टीम के लिए भरोसेमंद प्रदर्शन भी कर सकती हैं। गेंदबाजी में भी उन्होंने असरदार भूमिका निभाई है, जिससे उनकी ऑलराउंड क्षमता साफ नजर आती है।

मैच का हाल

अगर मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन बनाए। टीम की ओर से एनेरी डेर्कसेन ने 32 गेंदों में नाबाद 55 रन की पारी खेली, जबकि सुने लुस ने 30 रन जोड़े। जवाब में न्यूजीलैंड ने लक्ष्य को 18.3 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान सोफी डिवाइन ने 34 गेंदों में 64 रन की आक्रामक पारी खेलकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है। हालांकि सीरीज का एक मुकाबला अभी बाकी है, लेकिन टीम पहले ही ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। वहीं, अमेलिया केर का यह रिकॉर्ड आने वाले समय में लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा।