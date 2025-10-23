  1. हिन्दी समाचार
IND vs AUS: भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेला जा रहा है। इस मैच को जीतकर भारत बराबरी करना चाहेगी।फिलहाल, ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे चल रहा है।

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेला जा रहा है। इस मैच को जीतकर भारत बराबरी करना चाहेगी।फिलहाल, ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे चल रहा है। वहीं, दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। वहीं, भारतीय टीम दूसरे मैच में भी पहले बल्लेबाजी करेगी।

पिछले मैच में विफल रहे रोहित और कोहली ने दूसरे वनडे से पहले नेट्स पर जमकर अभ्यास किया। रोहित एडिलेड ओवल के अभ्यास मैदान में कम से कम 45 मिनट पहले पहुंच गए, जबकि कुछ अन्य सदस्य वैकल्पिक नेट सत्र के लिए उनके साथ शामिल हुए। रोहित ने जहां जमकर अभ्यास किया वहीं कोहली ने मंगलवार को नेट पर काफी समय बिताने के बाद विश्राम किया।

दोनों टीमों की प्लेयिंग-11
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज।

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिचेल ओवन, जेवियर बार्टलेट, मिचेल स्टार्क, एडम जांपा, जोश हेजलवुड।

