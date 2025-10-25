  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND VS AUS: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर लिया बल्लेबाजी का फैसला, भारत ने किए दो बदलाव

IND VS AUS: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर लिया बल्लेबाजी का फैसला, भारत ने किए दो बदलाव

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज सिडनी में खेला जा रहा है. इस सीरीज में मेजबानों ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इस मैच में भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज का समापन करना चाहेगी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

IND VS AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज सिडनी में खेला जा रहा है. इस सीरीज में मेजबानों ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इस मैच में भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज का समापन करना चाहेगी। हालांकि, मौजूदा सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले जीतकर मेजबानों ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

पढ़ें :- IND vs AUS: भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला

विराट-रोहित का नहीं चला बल्ला
वनडे सीरीज के इस मुकाबले में विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला। इसको लेकर फैन्स काफी नाखुश भी दिखे। वहीं, अब आखिरी मैच में उन्हें उम्मीद है कि विराट और कोहली का बल्ला जरूर चलेगा।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिचेल ओवन, नाथन एलिस, मिचेल स्टार्क, एडम जांपा, जोश हेजलवुड।

पढ़ें :- IND vs AUS 2nd ODI Live Streaming: आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बचाने उतरेगी भारतीय टीम; जानें- कब और कहां देख पाएंगे दूसरा वनडे
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND VS AUS: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर लिया बल्लेबाजी का फैसला, भारत ने किए दो बदलाव

IND VS AUS: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर लिया बल्लेबाजी का फैसला, भारत...

ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लगातार दूसरे वनडे में हरा कर जीती सीरीज

ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लगातार दूसरे वनडे में हरा कर जीती सीरीज

Video : भारतीय कप्तान शुभमन गिल से ऑस्ट्रेलिया में हुई बदतमीजी, हाथ मिलाते ही युवक ने लगाए ‘पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे

Video : भारतीय कप्तान शुभमन गिल से ऑस्ट्रेलिया में हुई बदतमीजी, हाथ...

IND vs AUS: भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला

IND vs AUS: भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी...

IND vs AUS 2nd ODI Live Streaming: आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बचाने उतरेगी भारतीय टीम; जानें- कब और कहां देख पाएंगे दूसरा वनडे

IND vs AUS 2nd ODI Live Streaming: आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज...

रोहित शर्मा को Dropped करने की चल रही तैयारी? गंभीर-अगरकर के बीच जायसवाल को लेकर हुई लंबी चर्चा

रोहित शर्मा को Dropped करने की चल रही तैयारी? गंभीर-अगरकर के बीच...