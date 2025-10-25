IND VS AUS: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर लिया बल्लेबाजी का फैसला, भारत ने किए दो बदलाव

IND VS AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला आज सिडनी में खेला जा रहा है. इस सीरीज में मेजबानों ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इस मैच में भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज का समापन करना चाहेगी। हालांकि, मौजूदा सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले जीतकर मेजबानों ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

विराट-रोहित का नहीं चला बल्ला

वनडे सीरीज के इस मुकाबले में विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला। इसको लेकर फैन्स काफी नाखुश भी दिखे। वहीं, अब आखिरी मैच में उन्हें उम्मीद है कि विराट और कोहली का बल्ला जरूर चलेगा।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिचेल ओवन, नाथन एलिस, मिचेल स्टार्क, एडम जांपा, जोश हेजलवुड।