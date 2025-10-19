IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला, नीतीश करेंगे डेब्यू

IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आज से आगाज हो गया है। इस सीरीज का पहला मुकबला पर्थ में खेला जायेगा। इस सीरीज में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली पहली बार भारत के लिए खेलते नजर आएंगे। इस मैच में शुभमन गिल की बतौर वनडे कप्तान पहली सीरीज है। इस मैच में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी का फैसला लिया है। वहीं, भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती नज़र आयेगी।

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह।

ऑस्ट्रेलिया: ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेजलवुड।