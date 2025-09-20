  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs AUS Final: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा सीरीज का निर्णायक मैच; जानें- टाइम, वेन्यू और लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल्स

IND vs AUS Final: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा सीरीज का निर्णायक मैच; जानें- टाइम, वेन्यू और लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल्स

INDW vs AUSW ODI Series Final: आज (20 सितंबर) को आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का निर्णायक मैच खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से अपने नाम किया था, जबकि दूसरे वनडे में मेजबान टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए 102 रनों से जीत दर्ज की थी। ऐसे में आखिरी वनडे मैच धमाकेदार होने की उम्मीद है।

By Abhimanyu 
Updated Date

INDW vs AUSW ODI Series Final: आज (20 सितंबर) को आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का निर्णायक मैच खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से अपने नाम किया था, जबकि दूसरे वनडे में मेजबान टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए 102 रनों से जीत दर्ज की थी। ऐसे में आखिरी वनडे मैच धमाकेदार होने की उम्मीद है।

पढ़ें :- टीम इंडिया पिंक जर्सी पहनकर उतरेगी मैदान पर, जानें- BCCI के इस फैसले की वजह

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरा वनडे कब खेला जाएगा?

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरा वनडे शनिवार 20 सितंबर 2025 खेला जाएगा।

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरा वनडे कहां खेला जाएगा?

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरा वनडे अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में खेला जाएगा।

पढ़ें :- IND vs AUS 2nd ODI: आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बचाने उतरेगी भारतीय टीम; जानिए कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरा वनडे कितने बजे से खेला जाएगा?

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरा वनडे भारतीय समयानुसार, दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा।

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरे वनडे का सीधा प्रसारण कहां देखें?

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरे वनडे का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरे वनडे का भारत में लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरे वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar प्लेटफ़ॉर्म के साथ-साथ FanCode प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

टीम इंडिया पिंक जर्सी पहनकर उतरेगी मैदान पर, जानें- BCCI के इस फैसले की वजह

टीम इंडिया पिंक जर्सी पहनकर उतरेगी मैदान पर, जानें- BCCI के इस...

IND vs AUS Final: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा सीरीज का निर्णायक मैच; जानें- टाइम, वेन्यू और लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल्स

IND vs AUS Final: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा...

IND vs OMA Playing XI: ओमान के खिलाफ तीन खिलाड़ियों को दिया जा सकता है आराम! ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

IND vs OMA Playing XI: ओमान के खिलाफ तीन खिलाड़ियों को दिया...

India @250: ओमान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया रच देगी इतिहास, भारत के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड

India @250: ओमान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया रच...

एशिया कप मैच के बीच में श्रीलंकाई प्लेयर को मिली पिता की मौत की खबर, लौटना पड़ा स्वदेश

एशिया कप मैच के बीच में श्रीलंकाई प्लेयर को मिली पिता की...

IND vs OMA: आज एशिया कप में ओमान से भिड़ेगा भारत, चौके-छक्कों की होने वाली है बरसात

IND vs OMA: आज एशिया कप में ओमान से भिड़ेगा भारत, चौके-छक्कों...