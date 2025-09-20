IND vs AUS Final: आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा सीरीज का निर्णायक मैच; जानें- टाइम, वेन्यू और लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल्स

INDW vs AUSW ODI Series Final: आज (20 सितंबर) को आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का निर्णायक मैच खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से अपने नाम किया था, जबकि दूसरे वनडे में मेजबान टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए 102 रनों से जीत दर्ज की थी। ऐसे में आखिरी वनडे मैच धमाकेदार होने की उम्मीद है।

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरा वनडे कब खेला जाएगा?

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरा वनडे शनिवार 20 सितंबर 2025 खेला जाएगा।

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरा वनडे कहां खेला जाएगा?

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरा वनडे अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में खेला जाएगा।

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरा वनडे कितने बजे से खेला जाएगा?

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरा वनडे भारतीय समयानुसार, दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा।

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरे वनडे का सीधा प्रसारण कहां देखें?

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरे वनडे का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरे वनडे का भारत में लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

इंडिया विमेंस बनाम ऑस्ट्रेलिया विमेंस, तीसरे वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar प्लेटफ़ॉर्म के साथ-साथ FanCode प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध होगी।