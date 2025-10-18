  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs AUS ODI Head to Head: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने अब तक खेले हैं 54 वनडे मैच; जानें- कैसा रहा रिकॉर्ड

IND vs AUS ODI Head to Head: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने अब तक खेले हैं 54 वनडे मैच; जानें- कैसा रहा रिकॉर्ड

IND vs AUS ODI Head to Head: कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम रविवार को ऑस्ट्रेलिया में अपने दौरे की शुरुआत करने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज गिल के लिए पहला अभियान होगा, जिसमें उनकी कड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भारतीय टीम का अब तक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। हालांकि, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी गिल के लिए काफी हद तक दबाव कम करने का काम करेगी।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs AUS ODI Head to Head: कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम रविवार को ऑस्ट्रेलिया में अपने दौरे की शुरुआत करने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज गिल के लिए पहला अभियान होगा, जिसमें उनकी कड़ी परीक्षा होने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भारतीय टीम का अब तक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। हालांकि, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी गिल के लिए काफी हद तक दबाव कम करने का काम करेगी।

पढ़ें :- 'बाहर की कहानी अलग, हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला...' नए कप्तान गिल का रोहित-कोहली के साथ रिश्तों पर बड़ा बयान

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम का कैसा रहा रिकॉर्ड?

भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक कुल 54 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें से 38 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत हैं, जबकि भारत को 14 मैचों में जीत हाथ लगी है। वहीं, दो मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है। भारत ने 2019 में विराट कोहली की कप्तानी में पहली और आखिरी बार वनडे सीरीज जीती थी। लेकिन, पिछले 6 सालों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में कोई भी वनडे सीरीज नहीं जीती है। दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए सभी वनडे मैचों के रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक कुल 152 मैच खेले गए हैं, जिसमें 58 में भारत ने जीत दर्ज की है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया ने 84 वनडे मैचों में सफलता हाथ लगी है। 10 मैच बेनतीजा रहे हैं। इन रिकॉर्ड्स से साफ है कि ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का वनडे में भारत के खिलाफ दबदबा रहा है।

पर्थ में पहली बार खेलने उतरेगा भारत

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, पहला वनडे 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैदान ने अब तक तीन वनडे मैच आयोजित किए गए हैं, लेकिन मेजबानी टीम को तीनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। पर्थ में पहला वनडे जनवरी 2018 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इस करीब मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 12 रनों से मात दी थी। इसके बाद उसी साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में मेजबान टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 152 रनों के स्कोर पर ढेर हो गयी थी।

पढ़ें :- IND vs AUS: कब, कितने बजे और कहां देख पाएंगे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज? जानें- पूरी डिटेल्स

पर्थ में आखिरी वनडे पिछले साल नवंबर में खेला गया था। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी तेज गेंदबाजी के सामने 140 रनों पर ही ढेर हो गयी थी। पाकिस्तान ने इस मैच को 8 विकेट से अपने नाम किया था। पर्थ स्टेडियम में खेले गए तीन 50 ओवरों के अंतरराष्ट्रीय मैचों में तेज़ गेंदबाज़ों का दबदबा रहा है, उन्होंने स्पिनरों की तुलना में पांच गुना ज़्यादा विकेट लिए हैं, जबकि इकॉनमी रेट कम रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs AUS ODI Head to Head: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने अब तक खेले हैं 54 वनडे मैच; जानें- कैसा रहा रिकॉर्ड

IND vs AUS ODI Head to Head: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने...

'बाहर की कहानी अलग, हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला...' नए कप्तान गिल का रोहित-कोहली के साथ रिश्तों पर बड़ा बयान

'बाहर की कहानी अलग, हमारे बीच कुछ भी नहीं बदला...' नए कप्तान...

Smriti Mandhana Wedding: भारत की स्टार बैटर स्मृति जल्द बनेंगी इंदौर की बहू, मंगेतर पलाश मुच्छल ने दी गुड न्यूज

Smriti Mandhana Wedding: भारत की स्टार बैटर स्मृति जल्द बनेंगी इंदौर की...

RCB के कप्तान का रणजी ट्रॉफी में गरजा बल्ला, पंजाब के खिलाफ जड़ा दोहरा शतक

RCB के कप्तान का रणजी ट्रॉफी में गरजा बल्ला, पंजाब के खिलाफ...

रविंद्र जड़ेजा की पत्नी रिवाबा पहली बार बनीं गुजरात की कैबिनेट मंत्री, जामनगर उत्तर से हैं भाजपा विधायक

रविंद्र जड़ेजा की पत्नी रिवाबा पहली बार बनीं गुजरात की कैबिनेट मंत्री,...

क्या है नया Test Twenty क्रिकेट फॉर्मेट? जिसे सबसे बड़े और छोटे फॉर्मेट का बताया जा रहा हाईब्रिड मॉडल

क्या है नया Test Twenty क्रिकेट फॉर्मेट? जिसे सबसे बड़े और छोटे...