IND vs AUS T20I: कब, कितने बजे और कहां देख पाएंगे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज? जानें- पूरी डिटेल्स

IND vs AUS T20I Series Schedule and Live Streaming Details: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन, मेजबान टीम को सीरीज 2-1 से गंवानी पड़ी है। अब दोनों टीमों के बीच 5 टी20आई मैचों की सीरीज खेली जानी है। इस सीरीज में सूर्य कुमार यादव टीम की अगुवाई करते नजर आएंगे। ऐसे में फैंस को उम्मीद होगी कि भारत इस सीरीज में वनडे का हिसाब बराबर करे।

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, टी20आई सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20आई: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, पहला टी20आई बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 को दोपहर 13:45 (IST) बजे से मनुका ओवल, कैनबरा में खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले यानी 13:15 (IST) बजे टॉस होगा।

दूसरा टी20आई: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, दूसरा टी20आई शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 को दोपहर 13:45 (IST) बजे से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न में खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले यानी 13:15 (IST) बजे टॉस होगा।

तीसरा टी20आई: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, तीसरा टी20आई रविवार, 2 नवंबर 2025 को दोपहर 13:45 (IST) बजे से बेलेरीव ओवल, होबार्ट में खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले यानी 13:15 (IST) बजे टॉस होगा।

चौथा टी20आई: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, चौथा टी20आई गुरुवार, 6 नवंबर 2025 को दोपहर 13:45 (IST) बजे से बिल पिप्पेन ओवल, गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड में खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले यानी 13:15 (IST) बजे टॉस होगा।

पांचवां टी20आई: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, पांचवां टी20आई शनिवार, 8 नवंबर 2025 को दोपहर 13:45 (IST) बजे से ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड, ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। इससे आधे घंटे पहले यानी 13:15 (IST) बजे टॉस होगा।

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, टी20आई का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, वनडे सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स पर किया जाएगा, जबकि मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioCinema ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, टी20आई सीरीज के लिए दोनों टीमें

भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर

ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट (गेम 1-3), जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन (गेम 3-5), टिम डेविड, बेन द्वारशुइस (गेम 4-5), नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड (गेम 1-2), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल (गेम 3-5), मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा