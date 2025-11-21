IND vs BAN Semi-Final: आज एशिया कप राइजिंग स्टार्स के सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगा भारत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

INDA vs BANA Semi-Final, Asia Cup Rising Stars 2025: आज (21 नवंबर) एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट का पहला सेमी-फाइनल मैच खेला जाना है। जिसमें आज जितेश शर्मा की अगुवाई वाली इंडिया ए की भिड़ंत बांग्लादेश ए टीम से होने वाली है। जबकि दूसरे सेमी-फाइनल में पाकिस्तान ए और श्रीलंका ए आमने-सामने होंगी। सेमी-फाइनल्स में जीत दर्ज करने वाली टीमें 23 नवंबर को ख़िताबी मुकाबला खेलेंगी। आइये जानते हैं कि इंडिया ए बनाम बांग्लादेश ए, एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट का पहला सेमी-फाइनल मैच कब और कहां खेला जाएगा और इस मैच को कैसे लाइव देख सकेंगे-

IND A vs BAN A: इंडिया ए बनाम बांग्लादेश ए, एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट का पहला सेमी-फाइनल मैच कब खेला जाएगा?

इंडिया ए बनाम बांग्लादेश ए, एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट का पहला सेमी-फाइनल मैच शुक्रवार 21 नवंबर 2025 को खेला जाएगा।

IND A vs BAN A: इंडिया ए बनाम बांग्लादेश ए, एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट का पहला सेमी-फाइनल मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया ए बनाम बांग्लादेश ए, एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट का पहला सेमी-फाइनल मैच दोहा के वेस्ट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

IND A vs BAN A: इंडिया ए बनाम बांग्लादेश ए, एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट का पहला सेमी-फाइनल मैच कितने बजे शुरू होगा?

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में इंडिया ए बनाम ओमान मैच भारतीय समयानुसार, दोपहर 3:00 बजे (स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे) से शुरू होगा।

IND A vs BAN A: इंडिया ए बनाम बांग्लादेश ए, एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट का पहला सेमी-फाइनल मैच को टीवी पर कहां देख पाएंगे?

इंडिया ए बनाम बांग्लादेश ए, एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट का पहला सेमी-फाइनल मैच को भारतीय फैंस सोनी स्पोर्ट्स TEN 1 चैनल पर लाइव देख सकेंगे।

IND A vs BAN A: इंडिया ए बनाम बांग्लादेश ए, एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट का पहला सेमी-फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी?

इंडिया ए बनाम बांग्लादेश ए, एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट का पहला सेमी-फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध होगी।